Poncho de Nigris en drama con Ferka y Serrath: Llamaría "per..." a la actriz de TV Azteca

Ciudad de México.- El famoso y reconocido influencer regiomontano, Poncho de Nigris, recientemente empleó sus redes sociales para dejar un mensaje con el que se le ha acusado de meterse en el drama que existe actualmente entra la actriz y presentadora, Ferka, con la también histrionista, Isis Serrath, pues se dice que habría llamado "per..." a la exintegrante de TV Azteca a modo de venganza.

Fue hace un par de horas que el tema de la infidelidad del famoso galán español, Jorge Losa hacía María Fernanda Quiroz 'estalló' y causó gran revuelo en redes sociales, debido a que después de que Isis negará rotundamente haberle robado el novio y pidiera pruebas, la exactriz de Televisa no tuvo reparos y compartió el mensaje en el que Serrath se disculpa diciéndole que nunca quiso hacerle daño, cuando la confrontó y la tachó de "zorra".

Ante este hecho, la mayoría de internautas se han proclamado a favor de Ferka y han atacado duramente a la exparticipante de Enamorándonos, y tal parece que uno de los que se sumó al hate contra Serrath sería Poncho, pues a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, declaró que se debería de tener mucho cuidado con la manera en como se habla con las mujeres que tienden a exhibir las conversaciones y las hace ver como si hubiera algo más que una amistad.

Aguas con las mujeres que te mandan mensajes en redes y después suben la conversación como si les estuvieras tirando el pedo. Por ellas ya no puedes contestar ni un gracias. Son las perras que se quieren hacer publicidad destruyendo matrimonios y peor aún… su rePUTAcion", se lee en el mensaje de Poncho.

Aunque este no dijo si iba en contra de la exparticipante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, o para su excolega, sus seguidores comenzaron a llenar los comentarios con mensajes en que era evidente que hablaba de Serrath, que no había duda que esa era una tremenda indirecta muy directa hacía ella: "De Serrath no vas a estar hablando. Guty, Jorge y ferka pueden dar fé de tu tweet" y "Atte para @SerrathOficial, jajajajaja esa mujer una caca bien echa".

La razón detrás de que esto se tomará en contra de Serrath, es que el intérprete de La Cobra ya tuvo una serie de enfrentamientos con ella, después de negar que no conocía la exintegrante de Survivor México, a lo que ella respondió exhibiendo conversaciones entre ambos, incluso dando a entender que él habría tratado de serle infiel a su esposa, Marcela Mistral, con ella, haciéndolo blancos de fuertes críticas, y ahora con la exposición en su contra, esta sería su venganza.

Fuente: Tribuna del Yaqui