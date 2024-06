Ringo Starr vuelve a México y llena el Auditorio Nacional de amor y nostalgia

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Ayer miércoles 5 de junio, el Auditorio Nacional se convirtió en el escenario de una noche mágica para los amantes del rock clásico. Después de casi una década de ausencia en México, Ringo Starr regresó al país para ofrecer un concierto inolvidable, atrayendo a una audiencia predominantemente mayor de los cuarenta años, ávida de revivir los días dorados de la música.

El famoso, acompañado por su All-Star Band, subió al escenario decorado con luces brillantes, flores amarillas y estrellas, evocando el espíritu de “amor y paz” el cual ha caracterizado su carrera. Vestido con una camiseta negra con el símbolo de "amor y paz" en motivos brillantes, Ringo irradiaba la energía positiva que ha sido su sello distintivo desde los años setenta. “Me alegra ver a tantos hombres cantando también, porque el amor es hermoso”, comentó el cantante, refiriéndose de este modo al cambio en su audiencia a lo largo de los años.

Lo cierto es que el concierto fue un recorrido por las décadas de oro del rock, ofreciendo así una dosis de nostalgia que resonó profundamente entre el público. No cabe duda que la conexión emocional entre las canciones y los asistentes hizo de esta presentación una de las más memorables del año en el Auditorio Nacional, y es que la energía se sintió en cada momento, desde los movimientos de Ringo en el borde del escenario hasta sus emotivas menciones de John Lennon.

Además, en las primeras filas, un fanático gritaba repetidamente "I Love You Ringo", a lo que el ex Beatle respondió con su característico humor: “Yo también. Lo sé, lo escuché las primeras 97 veces que me lo dijiste”. Este intercambio de palabras, lleno de cariño y sarcasmo, mostró la cercanía del cantante con sus seguidores, quienes esperaban ansiosos su regreso a tierras aztecas.

La All-Starr Band, integrada por músicos de renombre como Steve Lukather de Toto, Hamish Stuart de Average White Band y Colin Hay de Men At Work, entre otros, tuvo su momento de protagonismo al interpretar éxitos de sus respectivas bandas. Además, Ringo también recordó su tiempo con The Beatles y deleitó al público con clásicos de su antigua banda y de él, con temas como Yellow Submarine, Octopus’s Garden y With A Little Help From My Friends.

Amor y paz... yo también los amo. Esta canción fue escrita por mi amigo John, y no me da miedo decir que I’m The Greatest”, dijo Ringo antes de interpretar uno de los himnos del icónico grupo británico. El setlist también incluyó éxitos como Matchbox, con el que abrió el concierto, así como Rosanna, Pick Up the Pieces, Africa, Cut the Cake, It Don’t Come Easy, Work to Do y Who Can It Be Now?.

Fuente: Tribuna