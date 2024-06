Televisa en shock: Galilea Montijo publica íntimos momentos con el modelo Isaac Moreno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como todos sabrán, durante la jornada de ayer, miércoles, 5 de junio, Galilea Montijo celebró sus 51 años en plena transmisión de Hoy, donde recrearon sus 15 años; sin embargo, todo parece indicar que la famosa estuvo festejando de una manera muy especial desde mucho antes, en compañía de su nuevo novio, el modelo Isaac Moreno, de quien se le ha visto sumamente enamorada en los últimos meses.

Como ya todos sabrán, el año pasado, todas las conductoras del matutino de Televisa anunciaron que habían concluido su matrimonio; la primera en hacerlo fue Andrea Legarreta, seguida por la propia Galilea Montijo, quien reveló que, luego de 12 años de relación, había decidido terminar su unión con Fernando Reina Iglesias. Pocos meses después de tremenda bomba, la exconductora de Vida TV se dejó ver viviendo apasionados momentos en las playas de México con un atractivo joven, quien hasta el momento era desconocido en el país.

No pasó demasiado tiempo en que la prensa revelara la identidad del nuevo amor de Galilea, se trataba de Isaac Moreno, un joven modelo de origen español que había viajado a México con la esperanza de abrirse paso en la industria nacional. Aunque en un comienzo Montijo se comportó hermética, la realidad es que no tardó en revelar que tenía una relación con el europeo, la cual no ha parado de presumir en redes sociales.

Un ejemplo de ello ocurrió el día de ayer, cuando compartió un video en el que conmemoró sus 51 años de vida; sin embargo, lo que realmente llamó la atención es que en el 90 por ciento del clip se puede apreciar lo feliz y plena que se encuentra en compañía de Moreno, mostrando distintos viajes que ambos han compartido e instantes llenos de felicidad que van desde pasear por la calle juntos, hasta ir a hacer ejercicio.

Galilea Montijo disfruta de apasionado romance con Isaac Moreno

Créditos: Instagram @galileamontijo

Como era de esperarse, los famosos amigos de Galilea (quienes aparentemente son los únicos que pueden comentar en sus estados) no tardaron en felicitar a la famosa y desearle lo mejor, entre ellos se puede mencionar a Consuelo Duval, Raquel Bigorra, María León, Romina Sacre, Grettell Valdez, Livia Brito y al propio Isaac Moreno, quien le escribió un breve mensaje en el que le expresaba el gran amor que sentía hacia la conductora de televisión.

“Muchas felicidades moquito mío. Que tu corazón rebose de felicidad siempre. Te amo, no cambies nunca”, declaró el modelo.

