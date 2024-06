Tras acabar de indigente y 24 años retirado de Televisa, actor confirma divorcio en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de un famoso exactor de Televisa ha estado en todos los titulares de la prensa debido a que se filtró que estaba en proceso de separación y comenzó a rumorearse que la causa fue una infidelidad suya. Se trata de Rafa Mercadante, quien actualmente forma parte de las filas de TV Azteca y quien decidió hablar sobre porqué se separó de Elda María.

El presentador y actor estudió en el CEA de Televisa y pudo ser parte de exitosas telenovelas como El Privilegio de amar, Cuento de Navidad y El Manantial. Una de las dificultades que enfrentó Rafa durante su juventud fue que acabó viviendo como indigente luego de que su familia lo perdiera todo por una deuda: "Nos quedamos en la calle. De tener departamentos, casos, una gasolinería y residencia en Cuernavaca, llego a vivir en una casa de asbesto con techo de lámina", contó hace algunos años.

El actor y conductor Rafa Mercadante

Ahora Rafa está viviendo otra situación muy complicada y es que su matrimonio con la actriz Elda María, madre de su hija menor, llegó a su fin. Debido a que Elda no brindó detalles del motivo de su separación con el famoso, ahora es él quien rompió el silencio y aseguró que su ex lo corrió de la casa, sin darle la oportunidad de solucionar las cosas. "Tengo que dar mi versión de los hechos, porque la verdad para todos fue una sorpresa, estoy de gira trabajando y, de repente, me enteró por Instagram que mi pareja, Elda María, decide acabarla relación, yo me shockee", relató en Venga la Alegría.

El conductor de La rueda de la fortuna explicó que Elda decidió mandarlo a volar luego de que una mujer contactara a Elda para decirle que Rafa le estaba siendo infiel y tenía pruebas para comprobarlo. "Se entrevistan, Elda María la graba, hace como que está en una llamada y pone el teléfono a grabar, y le empieza a decir una serie de cosas que son falsedades, que son mentiras, donde le inventan que yo traje a una chica de Colombia, que le (daba) dinero, que se había embarazado de mí, ella entra en crisis".

Posteriormente, Mercadante reveló que un miembro de la familia de su ex, que nunca había sentido empatía por él, alimentó el enojo de Elda María y la ayudó a tomar la decisión de terminar la relación: "Empiezan a sacar todas mis cosas de la casa, las ponen en mi camioneta, cierran la casa con candados y cuando regreso yo el sábado, de un viaje de trabajo, me encuentro con que no me contesta y, de repente todo se acaba, no me dan el derecho de réplica, nunca me pude entrevistar con ella y eso me duele tremendamente", contó.

Por último, Rafa manifestó que la mujer que lo calumnió no le ha mostrado ninguna prueba a Elda María del presunto engaño. Sin embargo, para él ya no es opción volver a reanudar su matrimonio con la actriz: "Nunca nos casamos, teníamos planes de casarnos, ahorita ya tengo una mejor relación con Elda María, por nuestra hija, lógicamente esto ya no va a seguir como pareja... yo la amo, (pero) creo que fue un golpe contundente para nuestra relación, yo no me dedico a otra cosa más que a trabajar y ver por mis hijas", manifestó.

Fuente: Tribuna y X @vengalaalegria