Tras pelea con Galilea, aseguran que Andrea Escalona ahora gritoneó a Tania Rincón en 'Hoy'

Ciudad de México.- En las últimas semanas el nombre de Andrea Escalona ha estado metido en una fuerte controversia, luego de que se ventilara que había tenido una potente discusión con Galilea Montijo en los camerinos de Televisa. Aunque las asperezas entre este par ya fueron limadas, ahora ha surgido información de que Andy tuvo una nueva pelea con otra de sus compañeras del programa Hoy, Tania Rincón.

Como se recordará, fue a inicios del pasado mes de mayo cuando se ventiló que la presentadora tapatía y la hija de Magda Rodríguez habían tenido un encontronazo debido a un desacuerdo durante la transmisión en vivo; los reportantes aseguraron que la 'gritoniza' escaló a un punto en que estuvieron a punto de irse a los golpes. Sin embargo, en el cumpleaños de Galilea, su compañera señaló que no había ninguna enemistad entre ellas.

Nunca hubo tales (conflictos), en todas las familias y en la vida diaria puedes no pensar igual pero eso no significa que no nos queramos y respetemos, fue una diferencia, dos puntos de vista, pero eso no quita el respeto y que celebros hoy juntas", dijo Andreita.

Tras asegurar que ella y Galilea seguían siendo grandes amigas, ahora el nombre de Escalona fue involucrado en otra pelea pero con Tania Rincón. Como se sabe, cuando la michoacana se integró a la familia de Hoy hubo muchos rumores de que Andy no la quería en el elenco, pues sabía que era más simpática que ella, por lo cual le robaría mucha cámara. Sin embargo, tras el paso de los años se pudo ver que había una relación armoniosa entre ellas.

No obstante, ahora el reportero Dael Quiroz, conocido como el 'El Argüenderito', señaló que en días recientes la exconductora de Venga la Alegría y Andrea tuvieron un fuerte desencuentro por una mención dentro del matutino. Supuestamente a Escalona no le gustó que le quitara una venta y que Rincón la obtuviera, por lo que fue a reclamarle: "Andrea Escalona va y le reclama a Tania Rincón. Tania Rincón evidentemente le dice: 'A mí qué me dices, yo no fui a buscar al patrocinador, yo no fui a hacerle una propuesta'".

Es una decisión que en todo caso tendrías tú que reclamar directamente al área de ventas o directamente ir a reclamarle al cliente", habría dicho Rincón.

Además, Dael dejó una crítica para la sobrina de la productora Andrea Rodríguez debido a la mala fama que tiene: "Esa Andrea Escalona tan conflictiva como siempre, ¿cuál es la novedad?". Cabe resaltar que hasta la publicación de esta nota, ni Tania Rincón ni Andrea Escalona han respondido al rumor de su pelea, pero se espera que pronto den la cara ante la prensa.

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz