VIDEO: Emocionado, Nicolás Buenfil destapa encuentro con su padre y su media hermana

Ciudad de México. - El influencer Nicolás Buenfil fue recientemente el centro de atención en las redes y en los medios tras compartir en sus cuentas unas imágenes del emotivo encuentro con su padre, Ernesto Zedillo Jr. Este evento generó una serie de cuestionamientos y comentarios entre sus seguidores y la prensa.

Durante su paso por la alfombra roja de la obra Fuerza Bruta, Nicolás habló abiertamente sobre su reciente reencuentro con su progenitor. "Estuvo padre, o sea, es un tema complicado, pero yo quise subir las fotos, al final del día, y mi mamá, perfecto, o sea lo tomó muy bien, sólo me dijo ‘¿puedo decir al respecto en los medios?’, y yo le dije ‘sin problema, no tengo ningún problema en que hables de ello’, y pues está súper bien", manifestó con alegría. Respecto a la convivencia con su media hermana, comentó: “Con mi hermana también (estuvo padre) decían que parecíamos gemelos”.

Nicolás Buenfil convive con su media hermana. Foto: Redes

Asimismo, el hijo de la actriz Erika Buenfil también mencionó la posibilidad de festejar su primer Día del Padre junto a Zedillo Jr., quien hasta hace poco no había formado parte activa de su vida. “Sí, de hecho, sí, sí”, respondió muy emocionado cuando un reportero le preguntó si este sería su primer Día del Padre junto a Ernesto.

A pesar de la emoción por esta nueva etapa, el joven descartó, con un ápice de nerviosismo, la posibilidad de que sus padres puedan estar juntos en un mismo lugar. "No, no, no creo, no hay forma, no sé, o sea, no es mi tema, me pongo… es incómodo eso, se me hace rarísimo, nunca los he visto juntos, y a mi mamá siempre la he querido, literal para mí, y pues verlos juntos… ¡ay, Dios mío!”, comentó de manera incómoda.

Sobre la posibilidad de cambiar su apellido, Nicolás fue claro y firme. "No lo he platicado, y la verdad yo estoy perfecto siendo Buenfil, la verdad no es que no me interese, pero me da igual", aseveró, demostrando su orgullo y respeto hacia su madre.

Pero eso no fue todo pues, además, el joven influencer expresó su deseo de conocer a su abuelo, el exmandatario de México, Ernesto Zedillo Ponce de León. “Este no (he convivido con él) …ah sí, la neta sí me interesaría conocerlo, solo para verlo, para tratarlo, aunque sea un ratito, pues estaría padre”, apuntaló.

Fuente: Tribuna