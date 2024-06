Will Smith hunde a Martha Higareda tras desmentir historia del tema del 'Príncipe del Rap'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Martha Higareda es una de las celebridades más famosas de México gracias a su participación en cintas como Amarte Duele, Hasta el viento tiene miedo, No manches Frida o Niñas bien; sin embargo, en meses recientes, la histrionista obtuvo mayor reconocimiento por las sorprendentes anécdotas que contó en los diferentes video podcast a los que ha acudido, como es el caso del de Yordi Rosado o La Cotorrisa.

Como todos recordarán, entre sus anécdotas más increíbles se puede mencionar que conoció a Ryan Gosling de una manera digna de una película de Hollywood, cuando estuvo a punto de caer, siendo que la estrella de Barbie: La Película, alcanzó a atraparla en el aire. Otra de las historias más conocidas de Martha tiene como protagonista a Will Smith, actor que recientemente viajó a México para promocionar el estreno de su película Bad Boys III.

Will Smith hunde a Martha Higareda por historia del Príncipe del Rap

Créditos: Internet

Según las añejas declaraciones de Martha, en algún momento se encontró con Will Smith, a quien le habría interpretado el tema en español de El Príncipe del Rap, serie que dio un gran impulso en la fama actual del ganador del Oscar. Según lo dicho por Higareda, el actor de King Richard se habría reído como nunca de su interpretación; sin embargo, la historia de la estrella de Las Juanas comenzó a tambalearse con la visita de Smith al canal de YouTube del Escorpión Dorado.

Como muchos saben, el youtuber goza de una influencia por lo que grandes artistas han entrado en su vehículo, en el cual suele hacer entrevistas a varias estrellas de notable calibre, como fue el caso de Smith, a quien de hecho, le puso la versión en español del tema del Príncipe del Rap, de la misma manera que en la historia de Martha, el actor de Hombres de Negro comenzó a reírse por la interpretación, pero soltó una oración que sorprendió a todos:

“Jamás la había escuchado.”

Dicha historia logró sacudir a los fanáticos de Martha Higareda, ¿la razón? En caso de que su historia sea cierta, ésta no sería la primera vez que Will Smith escucha el tema en español del Príncipe del Rap, tal y como mencionó con el Escorpión Dorado. Cabe señalar que, hasta el momento, la famosa no ha hecho ningún comentario al respecto como si lo hizo con Ryan Gosling en el pasado, cuando el nominado al Oscar desmintió la historia del restaurante y su caída.

Fuentes: Tribuna