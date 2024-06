Así murió el actor de 'Duro de Matar' y 'Breaking Bad', Tom Bower a los 86 años

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El mundo del entretenimiento está de luto tras la noticia del fallecimiento del actor Tom Bower, conocido por sus destacadas actuaciones en Breaking Bad y Duro de Matar 2. Bower murió el pasado 30 de mayo a la edad de 86 años en su hogar en Los Ángeles, según confirmó su representante Marsha McManus a el medio USA TODAY en un comunicado enviado por correo electrónico ayer jueves. "Era un ser humano extraordinario", expresó McManus.

El actor, nacido en Denver, falleció mientras dormía, esto según su cuñada Mary Millet, quien se lo compartió a The Hollywood Reporter. Bower inició su carrera televisiva a principios de la década de 1970, debutando como guardia de policía en la película para televisión de 1973 Incidente en Vichy. Sin embargo, rápidamente se estableció en la industria con apariciones en series populares como Kojak, The Bionic Woman y The Rockford Files.

Tom Bower tuvo incontables participaciones en producciones de renombre. Foto: Internet

En The Waltons, Bower apareció por primera vez durante la cuarta temporada del aclamado drama familiar en 1975, interpretando a Rex Barker. Posteriormente, asumió el rol del Dr. Curtis Willard, un personaje recurrente en las temporadas 5 a 7. Gracias a su talento y carisma pudo obtener un lugar permanente en el corazón de los fanáticos del programa.

A lo largo de los años 80 y 90, Bower continuó demostrando su versatilidad en la pantalla grande con roles en películas como Massive Retaliation (1984), Beverly Hills Cop II (1987), Raising Cain (1992) y Nixon (1995). Su actuación en Duro de Matar 2 (1990) como Marvin, junto a Bruce Willis, William Atherton y Bonnie Bedelia, se convirtió en una de sus más memorables, contribuyendo al éxito del thriller de acción que recaudó 117.5 millones de dólares en la taquilla mundial.

Bower se mantuvo activo en la industria del entretenimiento durante las décadas de 2000 y 2010, participando en series como The West Wing (2000), Law & Order (2001), The Hills Have Eyes (2006), Grey's Anatomy (2013), Criminal Minds (2013) y Bosch (2016). Su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes le permitió disfrutar de una carrera larga y variada.

El papel más reciente de Bower fue Henry Devereaux Sr. en la comedia dramática Lucky Hank, protagonizada por Bob Odenkirk en 2023. Esta actuación final destacó su habilidad continua para aportar profundidad y autenticidad a sus personajes.

La noticia del fallecimiento de Tom Bower impactó tanto a colegas como a fanáticos por igual. Su legado perdurará a través de sus numerosas actuaciones que han dejado una marca indeleble en la historia del cine y la televisión. Bower será recordado no solo por su talento excepcional, sino también por su dedicación y pasión por el arte de la actuación.

Fuente: Tribuna