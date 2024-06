'Chiky Bombom' encara en un en vivo a Aleska sobre Clovis Nienow y la destroza: "Te burlas"

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- La famosa y reconocida presentadora, Chiky Bombom, recientemente realizó una breve entrevista en vivo por vía remota a la polémica modelo venezolana, Aleska Génesis, con respecto a su tan criticada y juzgada relación con el reconocido actor mexicano, Clovis Nienow, donde aprovechó para encararla sin piedad y decirle sus verdades a la cara, destrozándola al afirmar que solo se burla de los fans.

Como se sabe, hace varios días que el exparticipante de La Casa de los Famosos se encuentra en medio del escándalo y siendo fuertemente criticado por internautas, tras revelar con tremendo beso y una cena familiar, que estaba dándose una oportunidad en el amor con Aleska, que dejaron todo lo que pasó en el reality show aclarado y que estaban conociéndose en la vida real, para saber si pueden funcionar como pareja.

Y ahora, tras una semana de esta 'bomba' mediática, la presentadora de Hoy Día decidió meterse en un en vivo de Instagram de la pareja para hablar de frente con ambos, señalando que no les estaba creyendo para nada que estuvieran enamorados, primero que nada asegurando que era "imposible" que naciera ese sentimiento tan rápido, a lo que Génesis declaró que ya tenían conviviendo alrededor de cuatro meses, que sí era posible.

Ante este hecho, Lissette Eduardo Cleto, nombre real de la presentadora, le quiso señalar que ella directa y creía que lo estaba utilizando solamente para burlarse de los fans de 'Tierra': "Yo te voy a decir algo de mujer a mujer, porque sabe que de papeleta no soy. Aleska, no te creo. Yo soy honesta. Tú dices que yo te estaba tirando tierra, pero no es así. Soy honesta. No te creo. Me caes bien y te admiró, pero no te creo con la grabadera. Tú te estas burlando de la gente".

Finalmente, la presentadora de Telemundo aclaró que no tiene nada en contra de ellos y que quiere mucho a Clovis, por lo que le recalcó a Aleska que desea equivocarse y que ella calle bocas en unos meses al demostrar que lo que hay entre ellos sí es verdadero y no solamente una mera publicidad para seguir escalando en el mundo del espectáculo y utilizándolo a él para conseguirlo como se dice.

Fuente: Tribuna del Yaqui