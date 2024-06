'Dahliya in Boom': Este anime causa problemas políticos entre Japón y Corea del Norte

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- Si bien, hace muchos años, en México y otras partes del mundo, solía considerarse al anime como ‘caricaturas chinas’, la realidad es que, con el pasar del tiempo, esta rama de la cultura popular japonesa ha ido ganando mayor relevancia tanto en Japón como en todo el globo terráqueo, por ello, no debería resultar extraño que este tipo de entretenimiento pueda llegar a influir de tal manera que provoque tensiones políticas en la vida real.

Un ejemplo de ello ocurrió en días recientes con un anime que, irónicamente, aún no se ha estrenado. Se trata de Dahliya in Bloom (o como se le conoce en Japón, Madougushi Dahliya wa Utsumakanai). Esta historia está programada para estrenarse en el mes de julio del presente año; sin embargo, la producción se enfrentó a problemas inesperados a 1 mes de su debut y no, no se trata a conflictos de agenda, sino a algo mucho peor.

Resulta ser que existe la sospecha de que, en la creación de este anime, hayan participado habitantes de Corea del Norte, el problema es que Japón no tiene permitido subcontratar a personas del país de Kim Jong-un, debido a que dicha nación está enfrentando sanciones internacionales relacionadas a su programa nuclear y por su constante abuso hacia los derechos humanos con respecto a sus propios habitantes.

Dahliya in the Bloom causa problemas políticos en Japón

Créditos: Internet

La sospecha salió a la luz, debido a una investigación sobre el personal que trabajó en la producción de Dahliya in Bloom; fue entonces que trascendió la subcontratación de empresas de China para realizar ciertos episodios, pero llamó la atención que una de esas compañías no tuviera la lista de los nombres de su personal, lo que llevó a pensar que podrían haber contratado a habitantes de Corea del Norte lo que significaría una violación directa a estas sanciones.

Cabe señalar que la casa productora de Dahliya in Bloom ya lanzó un comunicado en el que se disculparon con los fans por las molestias que este escándalo pudiese traer. Asimismo, se tomó la decisión de retirar los episodios en los que la empresa sospechosa trabajó, los cuales tendrán que rehacerse en Japón; esto puede derivar en retrasos en episodios, tal y como se vio en otras series como Zomb 100.

Fuentes: Tribuna