Él es Virlán García, hermano de la joven asesinada en San Luis Río Colorado, Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora.- Durante la jornada del miércoles, 5 de junio del presente año, se registró un brutal feminicidio, alrededor de las 18:00 horas, en el interior de un domicilio ubicado en el callejón de Puebla y Soto, en la cabecera municipal de San Luis Río Colorado. De acuerdo con los primeros informes, algunos vecinos reportaron el avistamiento de columnas de humo en la mencionada vivienda, por lo que se encargaron de llamar al Servicio de Emergencia (911).

Dicha situación desató la movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos del municipio, quienes acudieron a apagar el incendio; momentos más tarde se percataron de que, dentro del inmueble, se encontraba el cuerpo de una joven identificada como Diana ‘N’, de 29 años, quien tenía diversas heridas provocadas por un arma punzocortante, lo que dio un giro al caso, catalogándolo así como un feminicidio. Horas más tarde, se descubrió que la víctima era hermana del afamado cantante Virlán García.

Originario de Guasave, Sinaloa, Jesús Virlán Báez García, es un reconocido compositor y cantante que se especializa principalmente en la música sierreña, de banda, norteña y de corridos. Debutó de manera oficial en la mencionada industria en el mes de febrero, del año 2018, con su canción En dónde está tu amor, lo que le ayudó a ganar fama entre el público que goza de este tipo de música. A raíz de ello lanzó otros temas como Y cambió mi suerte o Sientes lo que siento.

Sin embargo, el camino hacia la fama de Virlán no fue fácil, ya que, al igual que varias celebridades de este medio tuvo que hacer varios sacrificios para alcanzar el reconocimiento del que actualmente goza. Según algunos reportes, el cantante llegó a laborar como músico local y también llegó a trabajar en construcciones para poder mantenerse, pero todo este esfuerzo obtuvo un gran resultado puesto, puesto tan solo su cuenta de Instagram ya tiene más de 2 millones de seguidores.

Durante la tarde del pasado jueves, 6 de junio, Virlán García escribió un doloroso mensaje dedicado a su hermana, en el que resaltaba que, por problemas familiares se había distanciado de ella, tema que le pesa más que nunca porque no pudo estar a su lado “cuando un monstruo” le “estaba haciendo la vida un infierno”. El famoso expresó que habría preferido ser él quien partiera antes de su familiar, quien se fue una manera extremadamente “cruel”.

“Tu no te quisiste ir, te arrebataron de nuestros caminos de la manera mas cruel y cobarde, tantas veces me hablaste y por orgullo no te conteste por las diferencias y problemáticas familiares que nos dividían, hoy me arrepiento tanto de no haber estado contigo cuando mas me necesitabas y mas cuando un monstruo te estaba haciendo la vida un infierno.”