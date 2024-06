Exgalán de Televisa se lanza en contra de Samuel García y lo culpa por terrible accidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso exgalán de Televisa y reconocido modelo mexicano, José Luis Reséndez, una vez más empleó sus redes sociales para lanzarse en contra del exGobernador de Nuevo León, Monterrey, Samuel García, al cual sigue culpando de manera categórica sobre un terrible accidente en un cierre de campaña hace varias semanas, el cual generó al menos una docena de decesos.

Fue el pasado miércoles 22 de mayo cuando se realizó el cierre de campaña de la candidata Lorenia Canavati, que iba en representación del Movimiento Ciudadano para una diputación en el municipio en Nuevo León, San Pedro Garza García, cuando desgraciadamente el tiempo climático generó un accidente terrible, en el que se contabilizaron casi una docena de muertes y cientos de heridos, generando una fuerte protesta entre ciudadanos que afirman no fueron protegidos.

Ante este hecho, mucho se criticó al excondidato a la presidencia de este 2024, Jorge Máynez, pues además de ser captado al emoujar una señora para escapar él, también se le ha acusado de saber que esta tragedia podría ocurrir desde horas atrás de los lamentables hechos. Por su parte, tanto García como Máynez prefirieron callar ante todas las criticas, manteniéndose en su postura de que todo fue inesperado y no se tenía previsto nada de lo que sucedió.

Y aunque todo parecía que quedó en el pasado y no se hablaría más del tema, el reconocido exactor de novelas como Destilando Amor, Samuel compartió una advertencia sobre el clima que habría en Nuevo León, pidiendo a sus seguidores no salir ya que era peligroso: "Buenas noches. Se pronostica que los vientos y lluvias experimentados desde la tarde de hoy en los municipios del Área Metropolitana van a continuar. Si no hay necesidad de salir, quédense en casa y estén atentos a los comunicados de Protección Civil y en mis redes".

Ante este hecho, José Luis a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, para mostrar una vez más su molestia con la presenta indiferencia que el Gobierno aparente tener ante esta masiva tragedia, que pudo haber terminado aún peor si los presentes no actuaran rápido, preguntándole por los muertos de ese accidente, exigiendo el arresto de todos los presentes en ese momento, agregando que cuando van a revelar que se conoce al culpable: "¿Y los muertos del cierre de campaña? ¿Dónde están los culpables?".

Fuente: Tribuna del Yaqui