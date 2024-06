Filtran terrible confesión de Paola Durante sobre Paco Stanley a 25 años de su asesinato

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida exedecán, Paola Durante, después de ser acusada de homicidio y estar en prisión, en una ocasión brindó una entrevista en la que hizo una terrible confesión con respecto al trato que recibió del ahora difunto presentador de TV, Paco Stanley, la cual hace unos cuantos minutos han vuelto a filtrar como el baúl de las teorías sobre su caso a 25 años de su asesinato.

Este 7 de junio se han cumplido 25 años de aquel fatídico día de 1999, cuando todo el mundo del espectáculo se sacudió al hacerse saber que el reconocido presentador de programas como Pácatelas, lamentablemente fue asesinado a balazos dentro de su camioneta, después de haber salido de comer en el restaurante de El Charco de las Ranas en la Ciudad de México. Hasta el momento se desconoce quién fue el responsable y el motivo detrás de su muerte.

Pero, en medio de las preguntas del por qué y el quién, a lo largo de estas más de dos décadas han salido muchos rumores, uno de los más sonados es que habrían sido Durante y su colega, el también presentador, Mario Bezares, a modo de venganza, y para supuestamente quedarse con el legado en la televisión de este tan famoso y carismático conductor, incluso ambos estuvieron casi dos años encarcelados bajo investigación, saliendo a causa de falta de pruebas.

Y ahora, a 25 años de su deceso, para recordar el lamentable día, en Imagen TV han recordado la entrevista en la que Paola confesó al reconocido periodista, Gustavo Adolfo Infante, le aseguró que ella jamás fue pareja de Stanley, pero que él sí estaba interesado en ella: "Fue más difícil, porque a mí en esa época no me gustaban los hombres mayores, pero en esa época yo lo veía muy grande. Yo decía: 'Ay, no, viejo libidinoso, yo no voy a andar con un viejo así'".

Ante este hecho, Paola señaló en El Minuto Qué Cambió Mi Destino, que Paco la besó a la fuerza en una ocasión, narrando que ella tenía un beeper de donde Paco podría mandarla, y en una ocasión supuestamente le escribió por ahí que la invitaba a tomar un té, pero que ella creyó que todo fue una confusión por parte de él, pero que no fue así, que él insistió al día siguiente, pero esta vez en persona, y que ella lo ignoró, que incluso trató de esconderse él y no pudo.

Según Paola, el padre de Paul Stanley después la tomó por el cuello y le dijo que tenía que darle un sí o un sí por respuesta a él y que ahí fue cuando la besó: "Al otro día me escondí en el foro, salgo y me hace así (se agarra el cuello): ‘Te dije que vayamos a tomar un té y vas a ir a tomar un té conmigo’. Obviamente lo ignoré... En una gira me dice: ‘¿por qué te gustan chavos?… los grandes somos mejores’, agarró y me plantó un beso".

Fuente: Tribuna del Yaqui