La irreparable pérdida de Paco Stanley: La muerte de su hijo mayor; así de guapo era

Ciudad de México. - Paco Stanley, recordado por su vibrante personalidad y su capacidad para hacer reír a millones en programas como Pácatelas, escondía un dolor profundo que marcó su vida para siempre: la trágica muerte de su hijo mayor,

Francisco Stanley Solís. hijo de Paco, quien murió trágicamente. Foto: Internet

Francisco Stanley era el primogénito de Paco Stanley, nacido de su relación con María Solís. Sin embargo, a los 25 años, en 1993, su vida se apagó abruptamente, dejando a su familia y a su padre con un dolor inimaginable.

Al principio, se informó que Francisco había muerto en un accidente automovilístico. Sin embargo, su hermano menor, Paul Stanley, aclaró más tarde que la verdadera causa fue un infarto fulminante que le dio mientras conducía. Paul rememoró este doloroso episodio en una entrevista con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, destacando que ese fue el único día que su padre faltó al programa Pácatelas.

Paco Solís falleció de un infarto en su carro, mi papá estaba haciendo 'Pácatelas' en ese momento y fue el único día que faltó al programa”, apuntaló .

No obstante, la muerte de Francisco Stanley Solís no estuvo exenta de especulaciones. Algunos rumores sugirieron que la causa de su muerte podría estar relacionada con el consumo de drogas, una teoría que Verónica Macías, excolaboradora de Paco, mencionó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en octubre de 2023. Ella afirmó: “Resulta que él murió [...] Según sé, lo encontraron muerto en un departamento, según dijeron, por drogas. A mí no me consta, pero es lo que se supo”.

Asimismo, Verónica Macías recordó cómo el presentador quedó tan afectado por la muerte de su primogénito que dejó de asistir a sus compromisos laborales, algo inusual para él. "Paco estaba destrozado, con sumada razón, no se presentaba a los programas [...] Estuvo encerrado y no iba a trabajar", señaló.

Para quien no lo sepa, Paco Stanley tuvo cuatro hijos: Francisco Stanley Solís, Francisco y Leslie Stanley Pedroza, fruto de su relación con Patricia Pedroza; y Paul Stanley, nacido de su relación con Mónica Durruti. La pérdida de su primogénito dejó una herida profunda en la familia, especialmente en Paco, quien nunca logró superar completamente la tragedia.

Fuente: Tribuna