Lady Gaga lanza contundente mensaje tras rumores de embarazo; Taylor Swift critica a fans

Estados Unidos.- La famosa actriz y reconocida cantante, Lady Gaga, acaba de emplear sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje ante los cientos de rumores de embarazo que surgieron recientemente por la boda de su hermana, a lo cual se le unió en apoyo la querida cantante estadounidense, Taylor Swift, la cual además de todo hizo una severa crítica a los fans que han opinado sobre su cuerpo en las imágenes difundidas del día especial.

Hace casi una semana que Gaga viajó a Augusta, Maine para celebrar la boda de su hermana, que fue en el Hotel ViewPoint, al lado de su supuesto prometido de 46 años de edad, el empresario llamado Michael Polansky, sin embargo, en vez de hablar del enlace matrimonial, en redes circuló el rumor de que estaría en la dulce espera a sus 38 años de edad, pues de su precioso vestido negro se veía un pequeño bulto en su abdomen que se dice es por su supuesto embarazo.

Ante este hecho, la reconocida intérprete de temas como Born This Way acaba de emplear su cuenta de TikTok para desmentir rotundamente estas especulaciones con el contundente mensaje; "No estoy embarazada, sólo estoy mal llorando, en el gimnasio", lo cual es una citación de la letra de Swift de su tan conocido tema, Down Bad, manteniendo la calma mientras que miraba hacía la cámara para dirigirse directo a sus millones de seguidores.

Lady Gaga levanta sospechas de embarazo. Facebook @sonrisasfalsas

¿Podemos todos estar de acuerdo en que es invasivo e irresponsable comentar sobre el cuerpo de una mujer?... Gaga no le debe una explicación a nadie y tampoco a ninguna mujer

Stefani Joanne Angelina Germanotta

Fuente: Tribuna del Yaqui