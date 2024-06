Luto en Televisa: Paul Stanley rompe en llanto en 'Hoy' por asesinato de su papá Paco Stanley

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes 7 de junio se recuerda uno de los momentos que han marcado la televisión mexicana, ya que se cumplieron 25 años del asesinato de Paco Stanley, quien fue privado de la vida la mañana de un día como hoy pero de 1999, cuando se encontraba en la cúspide de su carrera y era el conductor más querido y exitoso de México. Aunque la audiencia perdió a su presentador favorito en aquel momento, hubo un niño que perdió a su padre: Paul Stanley.

El ahora actor y conductor de Televisa estaba apenas en la adolescencia cuando recibió la noticia de que su papá había dejado de existir, luego de haber sido atacado a disparos frente al restaurante El Charco de las Ranas, ubicado al sur del entonces Distrito Federal. Tras más de dos décadas de este momento, para Paul sigue siendo difícil asimilar la partida de su padre y durante la reciente transmisión del programa Hoy habló al respecto.

El también integrante de Miembros al Aire se sinceró con sus compañeros del matutino sobre cómo era crecer sin la presencia física de su papá, además de que contó lo mucho que le duela que no vaya a conocer a su nieta Victoria que viene en camino. "Usted veía a Paco Stanley, pero yo conocí a Francisco Jorge Stanley Albaitero, que era y es mi papá. Siempre un hombre muy cariñoso conmigo", mencionó con la voz entre cortada.

Paul Stanley recuerda a Paco Stanley

Stanley reconoció que si bien no siempre convivió con Paco, pues él estaba siempre ocupado, el tiempo que pasaron juntos fue de calidad: "Tal vez por el tiempo no pudimos coincidir mucho porque trabajaba mucho, no pudo ser un padre presente, pero fue amoroso y siempre al pendiente de mí". Asimismo, el esposo de la modelo Joely Bernat hizo un llamado a la audiencia para pedirles que no caigan en el morbo que ha causado la serie, ¿Quién lo mató?.

Le invito a la gente que se quede con ese gran Paco Stanley, el que nos trajo sonrisas y que era un gran ser humano", resaltó con lágrimas en los ojos.

Posteriormente, Paul admitió que le duele mucho que Paco no lo acompañe en esta nueva etapa de su vida, pues próximamente será papá por primera vez. "Me diría que no sea baquetón, que me aviente a cambiar pañales. Qué difícil es saber que la vida te va llevando con nuevas responsabilidades y que uno intenta ser la mejor versión de sus padres, de uno mismo que va luchando contra eso. Tienes que llevar eso y educar a una nueva personita que viene al mundo".

Y antes de cerrar con esta sección y de rendirle un minuto de aplausos a su fallecido padre, Stanley aseguró que él nunca morirá en su memoria: "Es un homenaje y me siento muy dichoso de poder dedicarme a esto del entretenimiento, de que a través de mí la gente lo sigue recordando, eso no tiene precio. Como él decía: los muertos se van cuando el olvido los sepulta y yo no lo he sepultado".

