Los Ángeles, California. - Para aquellos que se quedaron con ganas de más tras lanzarse Balada de pájaros cantores y serpientes, hay buenas noticias, pues la saga de Los Juegos del Hambre seguirá. Suzanne Collins anunció recientemente la publicación de un nuevo libro titulado Sunrise on the Reaping o Amanecer en la Cosecha en español, el cual saldrá a la venta en verano de 2025.

De acuerdo con la revista People, Amanecer en la Cosecha llevará a su público de regreso a Panem, situándose veinticuatro años antes de los eventos de la trilogía original. La historia comienza en la mañana de la cosecha de los Quincuagésimos Juegos del Hambre, también conocidos con el nombre de Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Sunrise on the Reaping, quinto libro sobre la saga de Los Juegos del Hambre. Foto: Redes

Pero eso no fue todo, pues Collins adelantó que esta nueva novela será una profunda exploración del uso de la propaganda y el poder que pueden llegar a ejercer quienes controlan la situación. Además, abordará cómo una minoría puede dominar fácilmente a la mayoría, un tema que resuena fuertemente en la sociedad actual.

Cabe señalar que Scholastic será el encargado de publicar esta nueva entrega en formato digital, impreso y en audiolibro a partir del 18 de marzo de 2025. Desde el lanzamiento del primer libro en 2008, la serie ha conquistado a millones de lectores en todo el mundo. Los títulos que le siguieron fueron En Llamas (2009), Sinsajo (2010) y Balada de pájaros cantores y serpientes (2020), cada uno de estos ha hecho a Los Juegos del Hambre como una de las sagas más influyentes de la literatura juvenil moderna.

Es necesario mencionar que, aunque el libro aún no ha sido publicado, ya hay planes para su adaptación cinematográfica. De hecho, ya se confirmó que la película de Amanecer en la Cosecha llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026, no obstante, aún no se han revelado información sobre el elenco, el director o el equipo de producción, pero la expectación ya es enorme.

Con esta nueva entrega, Collins promete ampliar el universo de Los Juegos del Hambre y ofrecer una perspectiva fresca sobre los acontecimientos que moldearon Panem. Los fans pueden esperar con ansias esta emocionante adición a la saga y su posterior adaptación a la gran pantalla. ¡Estén atentos para más novedades sobre este esperado lanzamiento!

Fuente: Tribuna