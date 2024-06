Par de morosos: Noelia y su esposo acumulan enorme deuda; serían demandados

Ciudad de México.- Vaya lío en el que están metidos Jorge Reynoso y la cantante Noelia ¡y todo por morosos! Una empresa de seguridad decidió exponerlos luego de que el par les diera largas para pagarle unos servicios que contrataron en noviembre del año pasado.

Luis Soto, director de la compañía, reconoció que ha sido un verdadero dolor de cabeza tener que batallar con el matrimonio que se resiste a pagar una deuda que adquirieron desde hace siete meses. Según relata, ambos se pusieron en contacto con él para contratarlos y así estar protegidos durante su visita a México, a donde vinieron por asuntos de trabajo relacionados con el concepto 90's Pop Tour.

Durante su estancia, la empresa les proporcionó todo lo que ellos pidieron, desde el personal, hasta varios vehículos durante 20 días. Sin embargo, al cierre, nada resultó como habían acordado. Tanto Noelia como Jorge "se olvidaron" del pago, dejando a la empresa con las manos vacías. De acuerdo con la entrevista que Soto ofreció a Venga la Alegría, el monto asciende a 480 mil pesos, una cifra bastante considerable por la que busca hacer justicia.

Hay videos, hay fotos, o sea, tenemos prueba de todo, la verdad es que no estamos engañando a nadie", explicó el director.

Luego de insistir, aparentaron pagarle 190 mil pesos a través de un link de pago. Éste fue el inicio de lo que él consideró como "fraude". Al final, el pago no pasó porque ellos no reconocieron el cargo en su banco. La situación empeoró porque a Soto le bloquearon su cuenta, misma que cuando tuvo los fondos suficientes (los 190 mil), se los quitaron "para podérselos regresar

a ella, más aparte, todos los sueldos caídos de mi personal, estamos hablando casi de 800 mil pesos", lamentó el empresario.

La pareja no reconoció el cobro en su banco

Soto le dio continuidad al caso y en repetidas ocasiones se puso en contacto con la pareja para exigir el dinero correspondiente. Para su sorpresa, no recibió más que descaro por parte de los dos. En una serie de mensajes de audio que mostró, se escucha decir a Noelia que "dejara de dar lata" y que pronto se encargaría de arreglar la situación. Por su parte, Jorge se burló de Luis diciéndole "No estés llorando, estamos tratando de solucionarlo, hombre". Cansado de este tema, el director confesó que recurrirá a las instancias legales para que los artistas le liquiden lo que le deben.

No Luis, no estés dando lata, no pienses así… es que estamos con mil cosas a la vez. “Pero mañana vamos a buscar otra solución y te hablamos”, asegura Noelia.