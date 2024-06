Patricio Cabezut estalla contra Carlos Jiménez; confía en recibir apoyo de Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor, Patricio Cabezut, recientemente brindó una entrevista en la que volvió a proclamarse absolutamente inocente de las acusaciones de abuso sexual hacía sus propias hijas, que hizo su ex, la actriz Aurea Zapata, estallando en contra de Carlos Jiménez, el periodista que lo acusó de estar prófugo de la justicia, además de señalar que confía en recibir apoyo de la elegida presidenta de México este 2024, Claudia Sheinbaum.

El expresentador de Televisa, ante los medios aseguró que el proceso que lleva al ser vinculado a proceso es algo que no lo tiene preocupado porque está 100 por ciento seguro de que no van a encontrar nada, asegurando que de los 10 motivos que se le encontraron para hacer dichas acusaciones han sido desechadas ocho, mencionando que si fue candidato para abrir carpeta es por una muy pequeña duda por un video "de tan solo 18 segundos" que según él, está "desvirtualizado".

Es por ese motivo que dejó en claro que para él y sus abogados saben perfectamente que "las dos únicas razones por las cuales terminé siendo vinculado a proceso están llenas de irregularidades". De igual forma señaló que por fortuna tiene la oportunidad de desechar esas dos cuestiones y que tiene de su lado a la ley porque cuenta con verdaderas pruebas: "Con la ley de nuestro lado, no hay manera alguna de que me puedan relacionar con las abominables acusaciones que se han hecho".

En cuanto al tema de la orden de aprehensión en su contra y que por un par de semanas fue catalogado como prófugo de la justicia, este hizo hincapié que jamás se mandó a ejecutar, aclarando que puede que se realicé y se solicite para tenerla, pero mientras no se mandé a ejecutar no tiene una validez y no lo hace prófugo: "El juez sí la ordenó, pero nunca se mandó a ejecutar. Yo estaba en casa de mi hermana siguiendo las recomendaciones de mis abogados hasta obtener el amparo federal, que se obtuvo a las dos semanas y tres días de que se supo de la orden de aprehensión".

Ante este hecho, destrozó a Carlos y a Sale el Sol, por haberle dado cuadro en su programa para que hablara del tema, señalando que son el claro ejemplo de que ya no se hace una verdadera investigación periodística, que fue una completa mentira todo lo que dijo en sus redes y ante las cámaras de Imagen TV, donde señaló que una psicóloga usó el método Antenas para llegar a la conclusión del abuso.

Finalmente, declaró que lamenta que ahora haya mujeres que usen de mala manera la atención y seriedad que al fin le están dando a los crímenes en contra de las mujeres, asegurando que en la ley se estipula que habrá castigos y espera que con el nuevo Gobierno se cumpla: "Estoy seguro de que la presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, será firme en castigar severamente a aquellas mujeres que abusen o desvirtúen el espíritu de la ley. Si hacen denuncias falsas, deberán recibir un castigo merecido y ejemplar para que no se sientan falsamente empoderadas de que sabiendo utilizar esta ley de mala manera van a poder sacarte de tu casa, acusarte sin pruebas".

Fuente: Tribuna del Yaqui