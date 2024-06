Pese a críticas, Susana Zabaleta habla como nunca de su relación con Ricardo Pérez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varias semanas Susana Zabaleta se convirtió en tendencia por la relación amorosa que sostiene con el conductor de La Cotorrisa, Ricardo Pérez. Como algunos recordarán, en un comienzo ambas celebridades procuraron mantener su noviazgo en secreto; sin embargo, se dice que el amor no se puede ocultar y eso precisamente fue lo que pasó con los famosos, quienes ahora lo gritan a los cuatro vientos.

Y es que, pese a que en la industria de la farándula hay varios famosos masculinos que sostienen un amorío con mujeres mucho más jóvenes que ellos (véase el caso de Alejandro Fernández, Juan Osorio y Alexis Ayala) las críticas en contra de Zabaleta se han dejado venir con mucha más fuerza, puesto Ricardo y ella se llevan casi tres décadas, lo que ha brindado material para burlas y hasta memes.

Susana Zabaleta habla de su romance con Ricardo Pérez

Es bajo este contexto que Susana fue abordada por la prensa en días recientes, quienes la cuestionaron sobre el motivo por el que no suele publicar cosas sobre su relación en redes sociales, a diferencia de otras estrellas de la farándula, a lo que la actriz de Amores Perros declaró que prefiere llevar las cosas en privado porque de esa manera evita un desgaste en su noviazgo, aunque aseguró que hay ocasiones en las que la emoción le gana y termina por hacer público algún momento con su novio.

“Yo creo que si se habla mucho se desgastan las cosas y como se los he pedido, sí, uno de repente pone cosas en redes porque estás muy emocionada, pero lo hemos querido llevar así, como más entre nosotros", declaró Zabaleta.

Como no podía ser de otra forma, la prensa cuestionó a Susana Zabaleta si es que le incomodaban los comentarios negativos que ha recibido en las últimas semanas por disfrutar de su relación con el conductor de La Cotorrisa, a lo que ella respondió que no, puesto prefiere disfrutar de su relación: “Imagínate que si me molestaran… lo que pasa es que es estar dándole gusto a la gente, no está padre y, está bonito que nos llevemos bien.”

Por otro lado, Susana destacó que le agrada “demostrarle al mundo que también te puedes seguir enamorando, no importa la edad que tengas”. Y es que, para nadie es un secreto que, desde que Zabaleta sostiene una relación con Pérez, la famosa se ha dejado ver mucho más jovial y emocionada en sus presentaciones, tal y como ocurrió el pasado mes de mayo en un concierto de la cantante, en Playa del Carmen, donde se besó con su novio en público.

