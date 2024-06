Serrath se burla de Ferka tras exhibir su traición con Jorge Losa: "No le robe, uno elige"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica influencer y también actriz, Isis Serrath, de nueva cuenta acaparó la atención de las redes sociales, pues después de que la reconocida actriz y presentadora de TV, Ferka, haya usado su misma técnicas y a través de sus cuentas exhibiera las pruebas de su traición con el galán de origen español, Jorge Losa, esta no tuvo reparos al momento de burlarse contundentemente asegurando que ella no lo robo, sino que cada uno elige.

Como se sabe, desde que María Fernanda Quiroz anunció su ruptura de Losa, se ha culpado a Serrath de ser la tercera en discordia, y aunque ella negó esto rotundamente, la exparticipante de Inseparables decidió exhibir sus pruebas como un regaldo con el mensaje: "Mi acuariano: ¡Como un girasol sigue siempre la luz que llevas dentro y florece con valentía! Brillas y brillarás siempre. Con cariño, tu Isis", junto a una captura de pantalla de un mensaje en el que ella la tacha de "zorra" y la influencer le dice que no quería lastimarla.

Es por eso que Serrath ha decidido emplear su cuenta de X, antes conocido como Twitter, para señalar que era lamentable que sacara las cosas de contexto y no las cuente como fue, además de señalar que debió hacer esto cuando Jorge podía salir a defenderse: "Qué lastima que ahora que Jorge no puede enterarse de las cosas que pasan en el exterior, saques las cosas de contexto. Tiempo al tiempo. PD: Cuéntales qué pasó ese día de la nota".

Serrath se burla de Ferka. Instagram @chismesitochannel

De igual forma señaló que no sabía porque la agredía de esa manera cuando jamás hubo nada de lo que se sospecha. Acto seguido borró estos comentarios y en su lugar puso una burla que es totalmente dirigida a la integrante de MasterChef Celebrity: "No sé por qué esta agresión al mencionarme y relacionarme con algo que dista mucho de la realidad. Mi mami, mi papi, mi hermano, mi abuelita, mi bis, mi prima, mi tío, mi nana, mi chiquita, mi bebé, mi amorcito, mi amigo, mi colega, mi PR, mi equipo. Les informo que desde hoy quito el “mi” de mi vocabulario. No quiero que piensen que me pertenecen".

Pero eso no fue todo, pues de igual manera, la exparticipante de Enamorándonos compartió otro mensaje en el que afirma que ella no es que le quitara al exparticipante de Guerreros 2020, sino que al final cada uno es libre de elegir con quien quiere estar y con quien no, haciendo alusión a que probablemente Losa se habría decidido por tener una relación sentimental con ella y dejar de lado a Ferka, aunque no aclaró el contexto y lo eliminó poco después, sin embargo, internautas tomaron captura de casi todo.

Fuente: Tribuna del Yaqui