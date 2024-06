Tras FUERTES críticas a '¿Quién lo mató?', Zuria Vega responde: "Me he blindado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La serie ¿Quién lo mató? llegó a varios televidentes y la polémica no tardó en surgir. Si bien generó un renovado interés en el fallecimiento de Paco Stanley que se remonta a 25 años atrás, también desató una serie de críticas que han intentado destrozar el programa disponible en Amazon Prime Video. Ante esta lluvia de comentarios negativos, la prensa abordó a parte del electo para preguntarles cómo han resentido esta situación. Una de las entrevistadas fue Zuria Vega, quien personifica a Brenda Bezares.

La actriz dijo no estar enterada de toda la polémica en torno a la serie, por lo que se mostró un tanto sorprendida ante los cuestionamientos de los medios de comunicación. Mencionó que apenas se estaba enterando de todo el meollo, por lo que no tenía una postura definida en torno al tema. Sin embargo, dijo que era algo que se esperaba, pues los gustos se rompen en géneros y así como hay público que recibió la producción audiovisual con los brazos abiertos, era obvio que también iba a haber personas a los que no les cayera en gracia.

Es que la verdad no sé, porque yo de todo esto me estoy enterando por ustedes ahorita, y no, imagínate cuántos comentarios, era obvio que es un proyecto que hay gente a quien le va a gustar, hay gente a quien no, yo lo respeto", expresó la artista.

Insistió en que no tenía ninguna opinión armada "acerca de las opiniones de los demás", pero lo que sí quería transmitirle a todo es que ella simplemente se dedica a hacer su trabajo, al cual defiende en su totalidad, abrazando las partes buenas y felices, pero también las malas.

Es parte de nuestro trabajo, y lo abrazo todo, lo bueno y lo malo, pero la verdad no tengo ninguna opinión acerca de las opiniones de los demás".

Los reporteros aprovecharon su acercamiento con la famosa para contarle que Brenda Bezares se dijo muy molesta por la forma en la que fue retratada en la trama. Ante ello, Vega dijo que no ha tenido la oportunidad de platicar con ella, por lo que tampoco tenía idea del malestar de su colega de 56 años. En general, repitió que como ya sabía que ¿Quién lo mató? haría estallar los juicios del público, se ha "blindado", de forma que evita leer las noticias o lo que se dice en redes sociales.

La verdad es que no, no hemos tenido contacto con nadie, digo, ustedes saben más que yo, yo la verdad lo hice y como sabía lo que se venía, he estado un poco como blindando, no he estado leyendo mucho, ni nada, yo les repito, soy una intérprete, son una actriz, voy y hago mi trabajo".

A Brenda Bazares no le gustó la forma en la que la representaron en la serie

Para cerrar con broche de oro, la artista de 35 años invitó a todos a la reflexión. Aseguró que en el caso de Paco todos sumaron, tanto los medios de comunicación, como la misma sociedad. Por ello, cree pertinente que todos hagamos el ejercicio de "cuestionar qué rol jugamos en este tipo de situaciones". Le recordó a la audiencia que ahora ellos tienen el poder de decidir qué tipo de contenido consumen y a cuál es mejor darle la espalda.

Al final todos ponemos, es bien delicado el poder que ustedes tienen con los micrófonos y con las cámaras y nosotros como espectadores con lo que consumimos, ahora podemos elegir un poco más qué queremos y a quién queremos seguir, y qué tipo de información queremos consumir, pero antes no era así".



Fuente: Tribuna Sonora