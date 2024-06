Al borde de la muerte: Tras salir del clóset, exestrella de Televisa da trágica noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de salir del clóset y estar atravesando por una vida estable y feliz, lamentablemente la reconocida exestrella de Televisa y famoso cantante, Héctor Ugarte, recientemente acaba de brindar una entrevista en la que con gran pesar da la trágica noticia de que su padre, Héctor Guillermo Ugarte Álvarez, a dos meses de ser arrollado en su moto, sigue hospitalizado y al borde de la muerte.

Ugarte, que es mayormente conocido por formar parte del grupo musical Mercurio, hace más de siete años que se declaró bisexual y se dijo orgulloso, recalcando que no hablaría de este tema y mantendría su vida privada lejos del ojo público, pues había cosas más relevantes: "No importa si es chica o chico, y es lo único que puedo decirte sobre este tema y no pienso gastar mi energía en esas cosas, porque creo que hay temas más importantes que tratar y no lo que me define en mi vida privada".

Pero, hace dos meses que esto cambió, ya que empleó sus redes sociales para revelar que su familia pasaba por terribles momentos, ya que su padre desgraciadamente tuvo un accidente en su motocicleta y necesitaban con urgencia donadores de sangre, pues tenía severas lesiones que ponían en riesgo su vida. Lamentablemente, la situación no ha cambiado nada, ya que sigue en un estado delicado que aún lo pone en riesgo de morir.

Héctor con sus padres. Internet

Fue mediante una reciente entrevista con Televisa Espectáculos que el intérprete de temas como Vuela Vuela, que dejó ver un poco de lo que viven, señalando que su progenitor aún tiene hemorragias que tratar y fracturas en el rostro: "Mi papá venía en una moto y lo atropellaron, no llevaba casco, tiene hemorragias y fracturas en la cara. Llevamos dos meses y ha sido un camino muy largo. Mi papá sigue muy grave. No sé si la va librar, si te soy honesto".

De igual forma, Héctor declaró que desea que su padre despierte y no haya muchas secuelas, que pueda vivir en paz tras este suplicio, pero recalcó que entiende que si es su momento también será para darle paz y aunque dolerá, puede comprenderlo y aceptara lo que Dios decida: "Lo único que le pido a Dios es que no quede mal. Si se va a quedar, que sea lo más parecido a lo que él era. Si su momento es de trascender, darle la tranquilidad de que pase lo que sea mejor".

Finalmente, el intérprete de temas como Chica Chic, reveló que sus colegas de la agrupación masculina se han unido para hacer un concierto benéfico en honor a su padre el próximo 3 de julio: "Me vieron angustiado y me dijeron que me iban a apoyar. Me siento muy conmovido. Me han apoyado mucho. Mi familia está muy agradecida". Hasta el momento se desconocen detalles sobre este tema.

Héctor habla de su padre. Instagram @televisa_espectaculos

Fuente: Tribuna del Yaqui