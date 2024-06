Asesinan a querido conductor de Televisa y filtran duro secreto que se llevó a la tumba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días el público de Televisa y su talento ha recordado el triste luto que los embargó hace 25 años cuando una de sus máximas estrellas fue asesinada cobardemente por sujetos no identificados. Resulta que este viernes 7 de junio se cumplió un aniversario luctuoso más del querido conductor Paco Stanley, cuyo caso sigue sin resolverse y hasta la fecha hay muchas teorías sobre porqué fue asesinado en 1999.

Como se mencionó anteriormente, el motivo por el que le arrebataron la vida al padre de Paul Stanley continúa siendo un misterio; por lo que las teorías, indagaciones y rumores en torno al asesinato del conductor de programas como ¡Pácatelas! siguen saliendo a la luz; recientemente trascendió un fuerte secreto del artista y es que se filtró que Paco había sido boletinado por la DEA (Administración de Control de Drogas).

Hace poco la plataforma Prime Video estrenó la serie ¿Quién lo mató?, donde se abordan hipótesis poco conocidas del lamentable asesinato. A raíz de ello, la periodista Inés Moreno compartió el fragmento de una entrevista hecha por el abogado Érik Rauda a la periodista Salma Abo Har, donde esta última menciona el dato poco sabido de que la DEA estaba investigando al también comediante y productor.

Abo Har fue una de las investigadoras del documental de VIX llamado El show, crónica de un asesinato, y en el podcast confesó que a pesar de que cuando estaban realizado dicho proyecto ya sabían sobre Paco y la DEA, al final se decidió no incluirlo. "Encontramos que, si más no recuerdo, habían boletinado a Paco Stanley, habían congelado las cuentas de Paco Stanley en las Islas Vírgenes porque probablemente su dinero fuera obtenido ilícitamente. Lo boletinaron y ya no supimos más".

Paco Stanley fue boletinado por la DEA

De la misma manera, la profesionista indicó que sus pesquisas corroboraron la relación de Stanley con el narcotráfico: "Al inicio se mencionó que se había llegado a una lista de la DEA en la que Paco figuraba". Y detalló: "Metieron a Paco en una base de datos de la DEA, de personajes relacionados con el narcotráfico, y Paco aparecía, pero como que después empezaron a decir que ya no dijéramos eso. Hay más cosas, pero es entrar en un terreno de especulación muy fuerte, como que el grupo de los Arellano Félix son los ejecutores”.

Sobre dicha teoría, Inés Moreno explicó días antes en su canal de YouTube que tuvo la oportunidad de hablar con un investigador que tuvo acceso al expediente del caso, y esta persona también le hizo mención que los capos habían sido señalados como los posibles culpables de la muerte de Stanley. "Los supuestos gatilleros, según sus testimonios, fueron enviados por los Arellano Félix".

Hay antecedentes porque un chef contaba que estos hermanos eran tan perversos que, después de una fiesta, si uno de ellos decía ‘estoy aburrido’, agarraba sus pistolas y mataba al primero que pasara enfrente", dijo Inés sobre lo que le explicó el investigador.

Finalmente, sobre la razón de los narcos para cometer este crimen, el indagador le comentó que, según el expediente, mandaron quitarle la vida a Paco porque uno de ellos estaba viendo la televisión y se molestó porque Paco salía más en los medios y hablaban más de él que de ellos. Hay que recordar que Stanley fue acribillado a su salida del restaurante El Charco de las Ranas, el 7 de junio de 1999, y estaba acompañado de Mario Bezares, su colega Jorge Gil, el chofer Jorge García Escandón, y sus escoltas cuando ocurrió el lamentable suceso.

Fuente: Tribuna