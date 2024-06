¿Christian Nodal lloró por Cazzu en pleno concierto? VIDEO desata polémica: "Qué ridículo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre del reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, se encuentra en boca de todos, debido a que recientemente se ha desatado la polémica sobre el hecho de que podría haber roto en llanto mientras que estaba en pleno concierto en la Ciudad de México, por su expareja, la cantante trapera argentina, Cazzu, por lo cual lo han tachado de "ridículo".

Hace varias semanas que a través de su cuenta de Instagram, que el reconocido cantante originario de Sonora, reveló que tras casi dos años de relación y procrear una hija juntos, él y la intérprete de temas como Nena Trampa, habían decidido en conjunto dar por terminada su relación sentimental e irse cada uno por su lado, destacando que por el bien de su pequeña, Inti, mantendrían ese amor y respeto que los unió.

Todo parecía indicar que marchaba en orden para ambos, pues mientras que ella regresó a Argentina con su bebé y ha compartido fotografías de sus momentos en su nueva vida, el intérprete de temas como Ya No Somos Ni Seremos, supuestamente ya habría sanado su corazón y estaría en una relación sentimental con Ángela Aguilar, sin embargo, al parecer las cosas no serían tan perfectas para el cantante sonorense, ya que se acaba de afirmar que lloraría sobre el escenario por su ex.

Nodal y Cazzu fueron pareja casi dos años. Internet

Fue la noche del pasado viernes 7 de mayo, que Nodal se presentó en la Ciudad de México, y según el periodista Ernesto Buitrón, mientras que estaba interpretando el tema Quédate, que lo hizo sentado en una de las escaleras del escenario, donde se tiró al suelo y se cubrió el rostro un momento, habría llorado al recordar a la madre de su hija, Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la trapera. Cabe mencionar que esto son especulaciones, pues en ningún momento se le vio derramar una lágrima y no se le quebró la voz.

Ante este hecho, los seguidores del canal de YouTube del reportero de Televisa, simplemente se burlaron del creador de Adiós Amor, y otros afirmaron que jamás lloraría si en realidad no quiere a nadie: "Que ridicule, él es un gran cantante y Ángela también. Es verdad son cosas triste pero no sería ni el último ni primero", "Puro show", "No entendí ni lo que cantaba más bien se mareó con el cigarro", "Es un chamaco inmaduro, no sabe lo que quiere" y "Qué llorón Christian, esas ya son put...".

