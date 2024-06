Hija de Michael Jackson revela que Christian Nodal es su ¡cantante favorito!

Los Ángeles, California. — Christian Nodal, el popular cantante de regional mexicano, continúa dando material para las redes sociales. Entre rumores sobre un posible romance con Ángela Aguilar y la reciente ruptura con Julieta Cazzuchelli, madre de su hija Inti, el mexicano volvió a captar la atención, esta vez, gracias a la interprete y modelo Paris Jackson.

Paris, hija del legendario Michael Jackson, sorprendió al revelar que Christian es su cantante de regional mexicano favorito. La modelo hizo esta confesión durante su primera visita a tierras españolas, en un encuentro con los medios donde discutió sus impresiones sobre la cultura y la gastronomía de España.

Por supuesto que escucho música española. Christian Nodal es mi favorito", declaró Jackson. Aunque la pregunta se refería a un artista español, Jackson explicó su respuesta: "Oh, vale. Me informaré mejor. Pensaba que te referías a música en español. Pero sí que conozco a Rosalía. Me parece cool".