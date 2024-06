¿La vetan de TV Azteca? Ferka arremete contra producción del Ajusco por este fuerte motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora y también actriz, Ferka, recientemente ha vuelto a dar de que hablar en redes sociales, debido a que recientemente no tuvo reparo al momento de arremeter en contra de producción del reality de supervivencia de TV Azteca, confesando el fuerte motivo detrás de que se alzara en su contra, dejando en completo shock a sus millones de seguidores.

En medio de su escándalo con su expareja, el galán de melodramas y deportista español, Jorge Losa, por su supuesta infidelidad con la actriz y modelo, Isis Serrath, recientemente volvió a dar de que hablar, pues al conocerse que la ganadora de Survivor México fue Esmeralda Zamora, empleó sus redes sociales para arremeter en contra de su producción y concordar con que hubo fraude y no debió de aganar ella.

Este pensamiento lo compartió como un comentario a Fer Gay, quien a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, expresó que en su opinión debió de haber sido El Rasta, quién ganara dicha temporada, ya que pasó todas las pruebas y el poner a votar a exparticipacipantes fue una clara trampa, ya que era competencia, una supervivencia por resistencia física y mental, no de popularidad: "Me pareció injusto que el ganador de Survivor lo eligieran los perdedores del programa. Lo merecía Rasta. No se trataba de ir a hacer amigos. #SurvivorMéxico".

En el comentario, la famosa exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, señaló que estaba también en contra de que la producción pusiera a sus excolegas para que tomaránla decisiónfinal, destacando que élmerecíaese premio, incluso lo proclamó como ganador de esta temporada, causando un gran revuelo por alzarse y cantar fraude cuando ella trabaja para la empresa: "¡Tal cual! Fue un súper robo. RASTA fue contundente en toda la trayectoria de survivor. #RASTACAMPEON".

Cabe mencionar que hasta el momento, ni Esmeralda, ni Rasta, los dos finalistas involucrados en esto, no se han pronunciado para hablar sobre la final, pues al no haber pasado ni 24 horas de que se transmitiera esta, siguen sin recibir sus teléfonos celulares y siguen incomunicados. Por otro lado, han recordado su triunfo en Reto 4 Elementos, asegurando que así es como debía de ser una final de un reality show como el de Survivor.

