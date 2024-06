Paul Stanley rompe el silencio sobre muerte de Paco Stanley; dice si fue el Mayo Zambada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso actor de melodramas y también presentador de TV, Paco Stanley, acaba de brindar una entrevista tras salir de su trabajo, en la que respondió a los cuestionamientos sobre la terrible muerte de su padre, el reconocido y polémico presentador, Paco Stanley, el cual al fin reveló si es verdad que detrás del asesinato de su padre está la mente intelectual de El Mayo Zambada como se dice desde que perdió la vida, dejando a todos con la boca abierta ante sus comentarios al respecto.

El pasado viernes 7 de mayo se cumplieron exactamente 25 años, un cuarto de siglo, de que todo el mundo del espectáculo quedara absolutamente consternado con la noticia de que el reconocido presentador de programas como Pácatelas, lamentablemente fue asesinado a balazos dentro de su camioneta, mientras se encontraba en espera de uno de sus colegas. Varios hombres se le acercaron y rafagearon el auto, hasta que este perdió la vida por los cuatro impactos que recibió en la cabeza.

Desgraciadamente, a más de dos décadas de su terrible deceso, no se ha solucionado el caso, se desconoce quién lo hizo y el por qué detrás de esto, sin embargo, han salido muchos rumores, entre ellos que supuestamente sería Ismael Mario Zambada García, conocido como El Mayo, quien habría mandado a sus hombres, pues supuestamente y según especulaciones, Stanley le habría debido alrededor de 50 kilos de cocaína, y esto sería solo una demostración de poder para enviar un mensaje.

Aunque no son más que conjeturas, el antiguo manager del padre del conductor del programa Hoy, señaló que sí se conocian muy bien, por lo que cuando Paul fue entrevistado al salir de Televisa, declaró que no daría más alla de que sí tienen pruebas para el caso las exponga, pero ante las autoridades para que al finse llegue a una conllclisMira el caso no está cerrado, son 25 años que ha pasado y aquí hay una familia pues que está lastimada, entonces si tienen esa información pues que vayan con las autoridades y lo digan ¿No?".

Finalmente el presentador de Miembros Al Aire se dijo devastado de ver como hay muchos se aprovechan de esta muerte para monetizar y seguir hablando sin tener pruebas tampoco, señalando que con el tiempo aprendio que no puede hacer más que aceptarlo e ignorar las mentiras: "Ya nobexiste, no está la persona que se pueda defender, entonces es muy fácil hablar y decir de alguien que ya no está, eso es lo más triste, pero pues que les puedo decir".

Todavía no es el momento, y como dije temprano, invito a la gente a que recuerde a mi papá como el buen entretenedor, y si tuvo un buen momento en su vida que lo recuerde como fue el gran Paco Stanley y para la familia el gran, eso es lo más importante, lo que digan o no, ya no está en las manos de uno", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui