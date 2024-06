'Pelón' Gomís responde a Laura Zapata; hunde a la actriz de Televisa: "Eres una ridícula"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y también comediante, Héctor 'El Pelón' Suárez Gomís, recientemente acaba de darle una contundente respuesta a la polémica actriz y presentadora, Laura Zapata, tras humillarlo en redes sociales, por lo cual este ha hundido sin piedad a la exestrella de Televisa, señalando en su opinión que es "una ridícula" por su obsesión con el triunfo de Morena en todo el país.

Desde hace varias días que el nombre de Zapata es tendencia en redes por su coraje ante el triunfo de Claudia Sheinbaum, por lo que el actor y comediante al ver todo lo que ha hecho a raíz de ello, decidió señalar que era momento parar su "estup...", pues se estaba comportante de manera exagera, por lo cual Laura furiosa le respondió que su padre, Héctor Suárez, se sentiría apenado al ver que "dobla las manos" y no se opone al fraude que ella jura se hicieron en las Elecciones de México 2024.

Es por ello que el histrión, a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, le respondió de forma contundente que la que le daría pena es ella y que es como si su vida se detuviera por las elecciones: "¿Qué diría mi papá de ti? ¡Que eres una ridícula!, ¿Qué pena con mi papá? ¿Te parece? Mira el video, ¡qué pena contigo!, ¿Qué diría de lo que pasó? Mi papá me enseñó a aceptar la realidad y que cuando quieres controlar lo que está fuera de tu control, eso termina controlándote a ti. ¡Mírate! El resultado de las elecciones te controla de manera absoluta".

Siguiendo con el tema de su padre, el actor de Televisa bastante molesto aseguró que no podía hablar por él, ya que además de que estaba muerto, en realidad ella no lo conocía lo suficiente para saber su reacción a este tema, y más porque él sabía que a su progenitor, ella o le interesaba: "Finalmente, mi papá no está aquí y no tienes ni idea de lo que pensaba, sentía y mucho menos de quién era. Toda la vida le diste HUEVA y hoy finalmente entiendo por qué. ¡No lo metas en tu berrinche ni en tus payasadas!".

Finalmente, negó que aceptara injusticias, solo que no iba a dejar que eso lo superara: "¿Doblar las manos? ¡Jamás! Yo no soy chaquetero. Doblar las manos no es apoyar reacciones inmaduras y absurdas como las tuyas". Tras esto se burló de que Morena aplastó a la "oposición", agregando que por su parte, pensaría con la cabeza y no con la ira: "Enfrentaré lo que se nos viene con inteligencia y no con las vísceras... ¡Te vendría muy bien hacer lo mismo en lugar de hacer el ridículo de manera mayúscula! Eres el hazme reír de todo México y con toda razón".

Fuente: Tribuna del Yaqui