Raúl Araiza confirma que hizo despedir a actriz de Televisa y acabó con su carrera por esto

Ciudad de México.- El famoso presentador de TV y también actor de melodramas, Raúl Araiza, recientemente brindó una entrevista en la que confirmó que hizo despedir a una joven actriz de Televisa para una novela en la que iba a trabajar de villano, señalando que después de esto, ella decidió acabar con su carrera, revelando el fuerte motivo por el que sucedió este polémico hecho.

Fue durante la sección de Yo Siendo Un Cule... que presentan en Miembros Al Aire, Araiza recordó la ocasión en que por su culpa ocasionó que despidieran a una actriz de una novela, después de que hiciera audición por el protagónico, declarando que fue a causa de su perfume: "Por la misma historia nos cambiamos a las parejas y a la hora de hacer las pruebas, usaba un perfume muy particular. Entonces hace la escena él, somos muy amigos, hago las escenas yo y los dos, cuando ya estamos ahí en un huequito le pregunté: 'Está cabrón el perfume ¿no?'.

Ante este hecho, el famoso presentador del programa Hoy, declaró que después de que ambos concordaran con que no soportarían el perfume, Araiza declaró que le expresó a su colega que: "Vamos a hacer escenas de besos, imagínate después", señalando que el aroma era demasiado fuerte, explicando como era ese olor para que entendieran un poco sus razones: "El perfume era como extracto de meados de gatito".

El actor de La Desalmada declaró que su intención no era que la corrieran, pero que no podría aguantar más el perfume, por lo que decidieron hablar con la producción al respecto: "Entonces subimos a ver a la persona que funge de productor o productora y le dijimos: 'Por el bien de la novela, no venimos a chingarle el trabajo, pero los dos tenemos muchas escenas de acercamiento y pues está muy fuerte. Le puedes decir que se quite el perfume o que use otra marca, que apeste a perro'".

Finalmente, el colega de Galilea Montijo señaló que no sabía si tenía relación, pero que después de esa ocasión no volvió a verla y supo que dejó de lado la carrera de actuación, pero que no se sentía nada mal, pues se enteró que se casó con un millonario. Cabe mencionar que se negó rotundamente a revelar quién era la mujer a la que ocasionó que despidieran, pese a la insistencia de sus colegas.

