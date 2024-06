Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, arremetería contra Laura Zapata por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido dueño de TV Azteca y empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, recientemente empleó sus redes sociales para hacer una reflexión sobre las Elecciones de México 2024, en el que envía un mensaje sobre la importancia de saber perder, en el cual arremetería en contra de Laura Zapata, famosa actriz y presentadora que ha atacado a Morena por su triunfo, por esta razón.

Hace casi una semana que se anunció el triunfo virtual de Claudia Sheinbaum para la presidencia de México de este 2024 al 2030, y aunque se supone que fue por el 60 por ciento de votos a favor, en redes sociales se han mostrado muchos inconformes con el resultado que han cantado fraude, entre ellos se encuentra la exactriz de Televisa, que hasta ha pedido que se haga un reciento del 100 por ciento de las casillas.

Ante todo este movimiento, alegatos y demás, recientemente el dueño de la televisora en la que se puede ver Venga la Alegría se pronunció con una reflexión en la que señala que para que México verdaderamente avance debe de respetarse la democracia, refiriéndose tanto al pueblo como a los políticos en el poder, declarando que no solo se trata de apoyar cuando se gana y hacerla a un lado si se pierde, sino que es importante respetar el resultado ya sea que se salga victorioso o sea derrotado, por poco o mucho.

De la misma manera, en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, declaró que es muy importante que aquellos que están en el poder no busquen cambiar las reglas para un beneficio propio, sino que todo se aplique parejo, sin importar a quién resulte favorecido por ello. Para ilustrar su idea, comparó la política con un partido de futbol, señalando que cuando se considera que hubo una falta se pida una repetición, pero el árbitro decide al final y debe de acatarse su elección y no puede haber más discusión.

El jefe y socio de Pati Chapoy, quiso dejar el consejo a todos de la importancia de saber perder: "Si eres de los que perdieron… ¡hay que aprender de los errores y regresar a competir con más esfuerzo, más dedicación y más pasión para ganar las próximas elecciones!", destacando que al final solo no hay que perder los valores: "Porque en la vida los gobiernos vienen y se van, pero esto nunca debe afectar nuestros principios; esos no se compran, ni se venden".

Y aunque no hizo hincapié a algún nombre, ni siquiera al de la actriz de María Mercedes que sigue arremetiendo y afirmando un "mega fraude", Salinas resaltó que por más que se desee, no se puede comer al contrario: "Atento recordatorio a aquellos jugadores que tienen instintos caníbales: recordemos que, como en el fútbol, el equipo ganador no tiene derecho a hacer carne asada con los cuerpos de los jugadores que perdieron".

Fuente: Tribuna del Yaqui