A 11 años de ‘No se aceptan devoluciones’, Eugenio Derbez manda mensaje a Loreto Peralta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Corría el año 2023, cuando todo México derramó lágrimas por el trágico final de la cinta No Se Aceptan Devoluciones, película protagonizada por Eugenio Derbez y Loreto Peralta, en al que ambos fungían como un padre soltero y una menor, llena de energía que logró encantar al público con sus ocurrencias; lamentablemente, el actor de XHDRBZ decidió darle un giro triste a la cinta, la cual no cuenta precisamente con un final feliz.

A más de 10 años de este arrollador éxito, Eugenio Derbez reaviva públicamente el vinculo que formó con Loreto Peralta, ¿la razón? A caso está planeando lanzar la secuela de No se aceptan devoluciones?, la realidad es que esto no podría ser así puesto, como muchos podrán recordar, (alerta de spoiler) al final de la cinta, la pequeña ‘Maggie’ muere a causa de un problema del corazón, con lo que el padre de José Eduardo Derbez cerró la puerta para una posible segunda parte.

Eugenio Derbez felicita a Loreto Peralta

Créditos: Internet

Pero, ¿por qué el famoso le envió un mensaje a Loreto? La razón es porque este domingo, 9 de junio, la actriz y modelo cumple 20 años de vida, y dado a que Eugenio nunca cortó el contacto con Peralta, él continúa deseándole feliz cumpleaños, casi como si de su hija se tratase. Incluso, el famoso se encargó de mandar a hacer un video en el que aparecen varias escenas de la histrionista de la ya mencionada película.

“¡20! ¿En qué momento? Feliz, feliz cumpleaños a esta hermosa chica. Te adoro güera. Sigue brillando, el mundo necesita tu luz”, fueron las palabras que el famoso le dedicó a Loreto.

Eugenio Derbez le envía mensaje a Loreto Peralta

Créditos: Instagram @ederbez

Cabe señalar que la felicitación del actor de éxitos como CODA y No eres tú, soy yo no pasaron por desapercibidas para la actriz de Todas las pecas del mundo, puesto no tardó en responder al mensaje de Derbez, en el que mostró el inmenso cariño y la “admiración” que siente hacia el nominado al Oscar, sobretodo porque él fue la primera persona de la industria que creyó en ella: “Eugenio, mi admiración y mi amor por ti va más allá de las palabras. Eres mi maestro más grande y una luz de guía en mi vida.”

El mensaje de la también modelo continuó reconociendo que la admiración por el comediante es tal que, en algún momento, espera poder ser tan exitosa como él. Finalmente, la famosa le agradeció al padre de Aislinn, Aitana y Vadhir por haberle demostrado que siempre podría contar con él: “En esta segunda etapa de mi vida solo aspiro a ser como tú, gracias por creer en mi desde el inicio y gracias por hacerme saber que siempre puedo confiar y contar contigo.”

Clic aquí para ver el video

Fuentes: Tribuna