¿Chapoy la vetó por pleito? Polémica presentadora deja 'Ventaneando' y exhibe el motivo

Ciudad de México.- Después de 17 años de haber dejado Ventaneando tras casi una década al aire, la famosa y polémica presentadora de TV, Mónica Garza, recientemente ha brindado una entrevista en la que quiso dejar en claro todos estos detalles, por lo que acaba de exhibir los motivos por los que tuvo que decirle adiós al reconocido vespertino que era líder en audiencia, ¿caso la vetó Pati Chapoy por un pleito?

Después de casi una década al aire en el exitoso vespertino de TV Azteca, Mónica decidió decirle adiós y en pleno programa se despidió de sus colegas y agradeció los años que le brindaron la oportunidad y la tuvieron a cuadro, declarando que para ella ya había llegado el momento, y así en el 2007 le dijo adiós a su participación. Ante este hecho no dio explicaciones, y como siempre, los rumores de pleitos con altos mandos, con Daniel Bisogno, y hasta con la misma Chapoy, asegurando que por ello supuestamente fue despedida y no que ella quisiera salir.

Y ahora, tras 17 años de su salida del vespertino de la empresa del Ajusco, acaba de brindar una entrevista a Mara Patricia Castañeda, con la que rompió el silencio y confesó toda, aseguró que fue ella misma, que nadie más tuvo al que ver, que ella se motivo sola pues estaba buscando crear reportajes de una gran importancia, como política, economía, naciendo de ahí el hacer Historias Engarzadas, asegurando que descubrió una nueva pasión para contar historias, abarcando todas las áreas y no solo del espectáculo.

Con respecto a la culpa que acusaron que tenía Pati sobre todo este cambio y procesos en su trayectoria, Garza declaró que fue un mensaje lo que la hizo abrir los ojos: "Pati me decía que el tiempo me estaba deteniendo. Me decía: 'Sí, está muy bien que quieras hacer unas historias engarzadas de Chucha Perengana, pero acuérdate que este es un programa de espectáculos'. Y yo ya lo quería sacar de los espectáculos", reconociendo que ahí entendió que debía dejar Ventaneando para seguir su sueño.

Finalmente, la famosa presentadora declaró que al darse cuenta que "necesitaba otras cosas", enfocarse en temas diferentes, y explorar esa área de investigación que tanto le llamaba la atención, es que comenzó a buscar sus oportunidades en esa rama, alejándose un pco de los espectáculos. Al poco tiempo de su tan polémica salida, la presentadora se integró al equipo de Fuerza Informativa Azteca.

Fuente: Tribuna del Yaqui