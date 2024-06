En medio de rumores de divorcio con Ben Affleck, filtran que JLo sería "desagradable"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- En las últimas semanas, en TRIBUNA te hemos contado cómo han ido evolucionando los rumores de la supuesta ruptura de Jennifer Lopez y Ben Affleck, quienes han sido vistos separados en más de una ocasión e incluso llegaron a ser captados sin sus respectivos anillos de matrimonio, lo que encendió las alarmas de la pareja bautizada como Bennifer 2.0, luego de que retomaron su relación tras 20 años de estar separados.

En el medio de esta situación, una podcaster denunció a Jennifer Lopez por ser una de sus estrellas invitadas menos preferidas, puesto asegura que la famosa protagonista de Selena no sería para nada agradable, sino por el contrario, parecería ser alguien que siempre está de muy mal humor, al grado en el que llegó a comentar que otros famosos como Kim Kardashian han sido mucho más encantadores con ella.

Podcaster acusa a Jennifer Lopez de ser desagradable

La denunciante fue una mujer conocida como Meghan McCain, quien denunció, a través del podcast que comparte con Miranda Wilkins, Citizen McCain, que en alguna ocasión le tocó coincidir con Jennifer Lopez, en el programa de The View, pero le pareció que no era una persona con quien te gustaría pasar el tiempo y aunque no dio demasiados detalles, sí resaltó que no era alguien que le hubiese caído del todo bien.

“Ella es una persona profundamente desagradable. Tenía el séquito más grande que he visto jamás (cuando estaba en ‘The View’). Más que Kim Kardashian y el presidente”, destacó.

Según declaraciones de Meghan, en aquella ocasión, Jennifer Lopez habría metido una queja a TikTok para que eliminasen el video en el que se estaba quejando; sin embargo, algo que es de resaltar es que, en realidad McCain no cuenta con las pruebas necesarias para acusar a JLo de haber mandado a eliminar su video, cosa que ella misma reconoció mientras se quejaba, puesto destacó que el material devuelto a la plataforma horas después.

Cabe señalar que, según información del medio Page Six, ellos lograron ponerse en contacto con el representante de Jennifer Lopez, para averiguar si, realmente, la cantante de On The Floor fue la causante de eliminar el clip, pero mencionaron que, hasta el momento, no han recibido respuesta y es posible que no la consigan pronto, puesto por ahora JLo ha dejado en claro que solo quiere dedicarse a su familia.

