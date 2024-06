¿Está grave? Tras anunciar cáncer, Kate Middleton da triste triste e impacta a la Realeza

Comparta este artículo

Reino Unido.- A pocos meses de que la querida royal, Kate Middleton, compartiera un revelador video mediante sus redes sociales para anunciar que fue diagnosticada con cáncer, la futura Reina de Gran Bretaña y Reino Unido, envió una carta a la Guardia Irlandesa, en donde dio una triste noticia con respecto a los próximos eventos familiares, con el cual logró impactar a la Realeza por importante motivo.

Fue en el mes de abril que la esposa del Príncipe William a través de un video decidió terminar con los rumores de su presunta muerte, los clones de ella para tapar el deceso, confesando que el motivo detrás de su ausencia de las redes sociales y de los eventos oficiales de la Corona, eran debido a que durante su cirugía de abdomen le fue detectado cáncer, destacando que pronto iniciaría el proceso de quimio terapias, prometiendo que pronto estaría de regreso.

Aunque la Princesa de Gales no dio un día exacto para volver a sus deberes, señaló que para verano estaría de regreso, sin embargo, hace un par de horas que Middleton con gran pesar reveló que el retomar su sus deberes reales tomará de más tiempo, pues su asistencia en el Trooping the Colour, que celebra el cumpleaños del Monarca en curso, que en este caso es el Rey Carlos III, lamentablemente no podrá asistir ni fungir en su papel de coronel de de los Guardias Irlandeses.

Kate con la Guardia Irlandesa. Internet

Proclamándose verdaderamente triste por la situación, la nieta por ley de la Reina Isabel II, les envió a los elementos de la Guardia Británica un mensaje en el que dejen claro que lo orgullosa de ellos y de su arduo trabajo para el importante evento: "Quería escribirles y hacerles saber lo orgullosa que estoy de todo el regimiento antes de la revista del coronel y el Trooping the Color. Ser su coronel sigue siendo un gran honor y lamento mucho no poder recibir el saludo en la revista del coronel de este año".

De la misma manera, la madre del Príncipe George, destacó un agradecimiento a todos los que le han dado la mano o le retiraron su apoyo en estos momentos tan complicados para ella y para su familia, declarando que desea muy pronto tomar las riendas de dicha institución: "Por favor, transmita mis disculpas a todo el regimiento, sin embargo, espero poder representarlos a todos nuevamente muy pronto".

Ante este hecho, los guardias antes mencionados emplearon su cuenta de X, antes conocida como Twitter, para desearle una pronta recuperación y expresar su admiración: "Los Guardias Irlandeses nos sentimos profundamente conmovidos al recibir esta mañana una carta de nuestro Coronel, Su Alteza Real, la Princesa de Gales. Seguimos deseando a Su Alteza Real lo mejor en su recuperación y le enviamos nuestros mejores deseos

Fuente: Tribuna del Yaqui