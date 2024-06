Hoy 9 de junio, Maribel Guardia conmemora a Julián Figueroa con doloroso mensaje

Ciudad de México.- El día 9 de abril del 2023, el mundo de la farándula entró en shock cuando trascendió la noticia de la muerte del afamado cantante de norteño, Julián Figueroa, quien en vida fuera hijo de la actriz de Corona de Lágrimas, Maribel Guardia y del denominado ‘poeta del pueblo’, Joan Sebastian. Lo que llamó la atención del público es que poco antes de que saliera a la luz la noticia de su fallecimiento, el intérprete compartió una fotografía de su progenitor, que falleció en el 2015, declarando cuanto le extrañaba y quería volver a verlo.

Cuando salió a la luz la noticia de su fallecimiento, el periodista Gustavo Adolfo Infante afirmó que una sirvienta de la casa de Maribel le reveló que el cantante se había quitado la vida; pero dicha premisa fue desmentida rápidamente por el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, quien filtró el certificado de defunción, donde se aclaraba que el intérprete de 27 años murió a causa de un infarto fulminante.

Pocas horas después, Marco Chacón, esposo de Maribel brindó una entrevista a los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde aclaró que semanas atrás, Julián Figueroa padeció Covid-19 y uno de los síntomas post-Covid eran precisamente males cardíacos (aunque no se trata de una afección muy frecuente). A más de 1 año de la muerte de Julián, Guardia emitió un doloroso mensaje en su cuenta de Instagram, donde recordó a su hijo.

Hoy domingo, 9 de junio, Julián Figueroa cumple 14 meses de haber trascendido al más allá, por lo que su madre no perdió la oportunidad de compartir un mensaje en la mencionada aplicación de Meta, donde se le ve abrazando a su hijo, al tiempo que reveló que, pese a que su hijo partió hace ya un tiempo, éste continúa presente en su día a día, a través de sus “regalos inesperados y espirituales” con los que logra sentir su presencia.

La famosa destacó que, aunque no puede ver más a su hijo, además de en sus sueños, ella se mantiene en la tranquila espera de volver a estar con él en el más allá, dejando en claro que la vida solo era la sala de espera para llegar al siguiente plano a nivel espiritual. Cabe señalar que la publicación de Maribel Guardia no tardó en llenarse de mensajes de apoyo a la celebridad y de reacciones de otros artistas como es el caso de Ana Bárbara y Jimena ‘La Choco’ Pérez.

"14 meses: Estás tan lejos para tocarte pero tan cerca para sentirte. Llenas mi vida de luz con tus recuerdos y siempre me das regalos inesperados y espirituales que me hacen sentir tu presencia. La virgencita no me abandona , a través de ella he podido verte feliz y rodeado de amor y paz ¿Cómo es posible que te ame cada día más? Por siempre vivirás en mi alma hijo; el tiempo en este plano es solo un compás de espera para la eternidad."