¿No lo soporta? Carín León se niega a hacer un dueto con Nodal: "No, no, la neta no"

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- No cabe duda de que los duetos en la industria de los corridos tumbados bélicos y la música de banda son muy recurrentes, lo que ha traído grandes e inesperadas colaboraciones al mercado, como es el caso de Shakira con Fuerza Regida en sus temas: Entre Paréntesis y El Jefe; o en el caso del propio Christian Nodal con Peso Pluma y su dueto La Intención, que fue estrenada en el mes de febrero del presente año.

Sin embargo, el artista Carín León, famoso por sus éxitos como La Primera Cita, ha dejado en claro que, para él, las colaboraciones no son algo que deba tomarse a la ligera, sino por el contrario, se trata de algo que se hace solo con amigos, dejando entrever que tiene una especie de rencilla con Christian Nodal, cantante con quien la gente le ha pedido realizar una colaboración en más de una ocasión y es que, hay que recordar que ambos tienen giros en común y sus voces son afines.

Carín León se rehusa a hacer colaboración con Christian Nodal

Créditos: Internet

El problema es que, en más de una ocasión, León ha dejado en claro que no tiene planes de hacer un dueto con el presunto novio de Ángela Aguilar, puesto él solo hace colaboraciones con gente que considera como sus amigos y no por ganar dinero; dicha situación despertó la duda de que, quizás, tiene algún problema con el sonorense: “Con amistades, con gente que es mi amiga, con la que vibro, con la que convivo. Siento que los duetos ya no son como antes, creo que ahorita si les das respeto a la música y no lo haces por billete pues entonces el billete llegará solo”, declaró en una entrevista.

Recientemente, Carín León volvió a hablar sobre la posibilidad de tener un dueto con Christian Nodal, durante una entrevista con El Gordo y La Flaca y si bien, su postura no cambió con respecto a no hacer una colaboración con el cantante de Dime cómo quieres y La Siguiente, sí se mostró un poco más amable con la figura del forajido, a quien calificó como su “compa”, aunque sin dejar de resaltar que no desea lanzar un tema con él.

Carín declaró que esta situación se daba no porque tuviera algún conflicto con el exnovio de Cazzu y Belinda, sino que lo hacía porque casi no tenía comunicación con él; sin embargo, Raúl Molina elevó la apuesta y cuestionó a León sobre si querría realizar la tan solicitada colaboración con Christian, a lo que él solo se limitó a negar de manera tajante: “No con mi ‘compa’ Christian Nodal no. No, no, la verdad no, no tengo comunicación con él. (…) No, no, no, la neta no (quiero)”, declaró el famoso.

Fuentes: Tribuna