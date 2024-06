Papa Francisco invita a Florinda Meza a reunirse con él; ¿qué temas van a discutir?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿De qué podrían hablar Florinda Meza y el Papa Francisco si se reunieran? Bueno, pues ya no tendríamos que imaginárnoslo, pues este insólito encuentro estaría a punto de ocurrir, según contó la actriz mexicana. La viuda de Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito' informó este domingo que el mismo obispo de Roma la contactó directamente para acordar una cita, lo que la tomó por sorpresa.

Emocionada por esta junta, Meza adelantó cuáles serían los temas que discutirían. Al parecer, el sumo pontífice busca dialogar sobre la comedia y cómo ésta puede "contribuir a un mundo más empático y solidario". Hasta el momento es lo único que se sabe sobre la invitación; no se ha revelado la fecha, horario o sede a la que ambos asistirán para conversar. Por ahora, los fans se han puesto a especular sobre si habrá más comediantes convocados o si la charla será transmitida en redes sociales.

Agradezco la invitación del Papa Francisco y será un honor estar con él para hablar de cómo el arte de la comedia puede contribuir a un mundo más empático y solidario".

Florinda Meza dio el anuncio en Instagram

En la caja de comentarios de la publicación en Instagram, donde Meza dio este gran anuncio, sus seguidores se han mostrado muy orgullosos de ella. Asimismo, le externaron sus mejores deseos en cuanto al viaje y le pidieron que disfrutara cada detalle de esta experiencia. "Que tu viaje sea especial, disfruta cada momento, mi dulce Flor", "Qué noticia maravillosa", "No puedo expresar la alegría y el orgullo que siento por tu reconocimiento", "Sensacional", "Un encuentro lindo", han sido algunos de los mensajes que le han escrito.

Florinda Meza ha estado bajo el ojo público debido a un conflicto legal por los derechos de autor de la obra de su fallecido esposo. Todo surgió cuando se supo que HBO Max estaba trabajando en la serie biográfica de la vida de Roberto Gómez Bolaños, situación que no le sentó muy bien a la actriz. De acuerdo con la información, Mariana Olascoaga, abogada de la famosa, ella no se oponía a que se produzca una serie, sin embargo, no desearía que se 'ventile' toda la historia real del productor. Exige, a la par, que la serie se lleve a cabo de forma correcta. Espera que los encargados se tomen el tiempo de solicitar la autorización de las personas que tienen los derechos de autor.

Una audiencia administrativa de un procedimiento conciliatorio, estuvo muy bien, la verdad es que les voy a ser muy sincera, lo único que quiere la señora Florinda Meza, ella no se opone que haya una bioserie del maestro Roberto Gómez Bolaños, lo único que quiere es que se haga correctamente y que se solicite la autorización a las personas que son titulares de estos derechos. La información que tenemos, es que la bioserie es de la historia de Don Roberto Gómez Bolaños, pero evidentemente, la historia de Don Roberto, no se puede contar sin Florinda Meza".

Fuente: Tribuna Sonora