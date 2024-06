Paris Jackson ignora a Ester Expósito por terrible comportamiento de la española

Comparta este artículo

Barcelona, España. - El reciente desfile de moda de una renombrada marca española se volvió tema de discusión en las redes sociales, esto gracias a un encuentro incómodo entre dos grandes estrellas: Ester Expósito y Paris Jackson. Ambas celebridades, reconocidas tanto en España como en México, protagonizaron un momento que no pasó desapercibido para los usuarios del Internet.

Durante el evento, se capturaron imágenes que mostraban a Exposito aparentemente ignorando a Jackson durante su saludo, generando especulaciones sobre la dinámica entre las dos personalidades. Además, otro momento del video mostraba a la española tomando por error la bebida de Jackson, lo que añadió más combustible a las conversaciones en línea.

Debido a esa situación, las redes sociales se inundaron con comentarios y memes sobre el incidente. Tanta fue la controversia que algunos usuarios criticaron la actitud de la hija de Michael Jackson, calificándola de distante, mientras que otros defendieron su derecho a establecer límites personales, pues primero la grosera habría sido Expósito. Por otro lado, la insistencia de la española en buscar interacción también fue objeto de críticas y análisis por parte de los internautas, incluso algunos indicaron que ella trató de hablarle debido a que seguramente se habría dado cuenta de hija de quién era.

Entre los comentarios destacados se encuentran: “Fama no es clase”, “Algunas nacen con clase, otras solo intentan llamar la atención”, “El hecho de que todos hablen de Paris y quieran saber quién es habla de cómo ella es la verdadera famosa, no la ex Élite”.

Por si no lo saben, Paris, hija del Rey del Pop, ha forjado su propio camino en la industria del entretenimiento, destacándose como actriz, cantante y modelo. Por su parte, Expósito alcanzó la cima de su carrera gracias a su papel en la exitosa serie Élite, consolidándose como una de las actrices jóvenes más prometedoras de España.

Este encuentro entre Expósito y Jackson sirve como recordatorio del escrutinio constante al que están sometidas las figuras públicas en la era de las redes sociales. Aunque ninguna de las celebridades ha dicho nada respecto al incidente, su encuentro generó un debate sobre la privacidad, la etiqueta social y las expectativas de los fanáticos.

