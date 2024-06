Tras brillar en Cannes, Karla Sofía Gascón silencia a sus detractores con poderoso mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días, Karla Sofía Gascón se ganó el reconocimiento de la industria artística por haber sido aclamada en el Festival de Cannes, gracias a su protagónico en el filme En busca de Emilia Pérez, dirigida por el el cineasta francés Jacques Audiard, donde la famosa aparece junto a Selena Gomez y Zoe Saldaña. Si bien la cinta aún no se estrena en cines ya promete bastante, según la crítica.

Karla goza de una impecable carrera en el medio del espectáculo, tan solo hay que recordar que hace más de 10 años hizo un trabajo magistral en la cinta de Nosotros Los Nobles donde demostró que también podía hacer a un malvado, pero cómico villano. Por otro lado, se le ha visto participar en realitys show de gran renombre, como es el caso de MasterChef Celebrity, donde no dejó a nadie indiferente gracias a la fuerza que proyectó a lo largo del concurso culinario.

Pero más allá de su astronómica carrera, Karla Sofía Gascón ha estado luchando en contra de sus detractores a través de sus redes sociales, donde incluso ha llegado a advertir que cualquiera que intenté insultarla podría llegar a sufrir consecuencias legales, puesto anteriormente, la famosa solía recibir muchos mensajes de odio por haber hecho su transición de hombre a mujer. Debido a ello, durante la mañana de este domingo, 9 de junio, la estrella de cine y televisión compartió un poderoso mensaje en sus redes sociales.

Karla Sofía Gascón manda poderoso mensaje a sus seguidores de X

Créditos: Internet

Todo ocurrió a través de la cuenta oficial de X de Karla, donde compartió que ella había nacido como una mujer, así como también reflexionó que cada quien puede nacer de manera distinta. Posteriormente, la estrella de cine destacó que, en su caso tuvo que desarrollarse en medio del odio que la gente solía dejarle en su día a día, tan solo hay que recordar que, durante su participación en MasterChef Celebrity, la famosa recibió una gran cantidad de odio.

Cabe señalar que si bien, Karla suele responder los mensajes de las personas intolerantes, contra las que suele confrontarse, la realidad es que en este texto en específico, la famosa decidió dejar de lado la guerra y solo optó por mostrarse completa, disfrutando de su vida, con una fotografía captada por un profesional identificado como Doral: “Yo nací como lo que soy, una mujer, no como lo que no soy o tú quieres que sea. Quizás tú te desarrollaste en el amor del vientre de un ser humano gestante, en una probeta o en el calor de una incubadora… Yo me desarrollé en medio de tu odio y aquí estoy: RENACIDA”, escribió.

Fuentes: Tribuna