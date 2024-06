Tras quedar fuera de 'Venga la Alegría', conductora renuncia a TV Azteca por otra empresa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien se unió a las filas de TV Azteca hace 4 años, dejó sin palabras a sus admiradores y fans debido a que debido a que recientemente confirmó que había decidido abandonar la empresa y ya hasta pidió su carta de retiro a los ejecutivos. La presentadora es una de las máximas estrellas del Ajusco y hasta formó parte del elenco del programa Venga la Alegría: Fin de Semana.

Se trata de la querida Mati Álvarez, quien realizó su debut en la televisora de Ricardo Salinas Pliego en el año 2019 cuando la invitaron a participar en Exatlón México. La famosa deportista se convirtió en la atleta más destacada y más campeona del reality, razón por la que Antonio Rosique la llamó 'Golden Champion' (Campeona dorada). El año pasado realizó su última participación en Exatlón, donde volvió a triunfar.

Además de este concurso, la poblana ha tenido otros proyectos en el Canal Azteca Uno, por ejemplo, en 2021 recibió la oportunidad de probar suerte como conductora siendo parte del elenco original de Venga la Alegría: Fin de Semana; también hizo una participación especial en la segunda temporada de MasterChef Celebrity y hasta concursó en el reality matutino ¡Quiero Cantar!.

Mati Álvarez pidió su renuncia a TV Azteca

Sin embargo, ahora ha salido a la luz que Álvarez tiene decidido abandonar las filas del Ajusco porque tiene un proyecto en la competencia. De acuerdo con información de Gabo Cuevas, que dio en el programa de YouTube Dulce y picosito, la atleta ya le avisó a sus jefes de Azteca que dejaría el programa: "A la que le dieron la carta de retiro de TV Azteca es a la mujer que más rating les ha dado en los realities deportivos. Me refiero a Mati Álvarez", contó.

Además, Gabo compartió una entrevista que tuvo con la apodada 'Terminator', donde le confirmó que su salida del Ajusco era inminente: "Me dan mi carta de retiro de TV Azteca porque me voy a otra empresa a hacer un proyecto. No te puedo decir a qué empresa, pero ya me entregan mi carta de retiro", dijo Álvarez, además confirmó que no fue un proceso fácil de lograr pero que finalmente los ejecutivos habían cedido.

Es un proceso en el que yo estuve insistiendo y, finalmente, me dijeron que era correcto. Quedamos en buenos términos la empresa y yo", contó la empresaria e influencer.

Días atrás se especuló que Mati había estado en pláticas con la empresa de San Ángel para sumarse a la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, pero presuntamente no llegó a una buena negociación con Televisa. Ahora se dice que Álvarez podría llegar a Telemundo siendo parte del reality Los 50.

