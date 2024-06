Tras sufrir una fuerte caída y un posible derrame cerebral, muere querida actriz en su casa

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Todo parece indicar que la muerte se ha mantenido sumamente activa en la industria del espectáculo estadounidense, donde se ha reportado el fallecimiento de diversas estrellas de cine y televisión a lo largo de esta semana y, el pasado sábado, 8 de junio, no fue la excepción, puesto una querida actriz que brilló por dar vida a mujeres de carácter duro, a lo largo de su carrera, perdió la vida.

Se trata de la afamada histrionista Betty Anne Rees, quien es reconocida por aparecer en producciones como The Unholy Rollers y Sugar Hill, ambas cintas de la década de 1970, también se le vio en cintas como American International Pictores y en las 12 temporadas de My Three Sons, donde dio vida al a secretaría Janet Ingram, también se le vio aparecer en algunos programas de culto estadounidense como Hospital General y The Doctors.

Muere la afamada actriz Betty Anne Rees

Nacida como Elizabeth Anne Rees, la estrella de cine tuvo una vida que algunos podrían considerar como acomodada desde que nació en Shaker Heights, en Ohio, el 14 de abril de 1943. Según reportes, su padre era un abogado y también poseía caballos de carreras, lo que ayudaba a generar ingresos extra; mientras que su madre era una ama de casa. Si bien, en un principio, llevó una vida alejada de la industria, no fue sino hasta después de que se tituló de la Universidad de Miami que se decantó por la actuación.

Informes indican que estudió dicha rama del arte en Pasadena Playhouse, lo que la llevó a tener participaciones pequeñas en programas famosos de la época, lo que poco a poco le fue abriendo las puertas de la industria con papeles en producciones como The Cool Ones Banning, Adam-12, Medical Center, Mannix, Mod Squad, The FBI, Police Woman, Swat, The Streets of San Francisco, Lou Grant y Barnaby Jones, solo por mencionar algunos.

Betty Anne Rees falleció tras sufrir diversas caídas

Lamentablemente, su vida terminó en días recientes, hecho que fue confirmado por su sobrina para el medio The Hollywood Reporter durante la jornada del pasado sábado, 8 de junio. La fémina declaró que Anne Rees sufrió varias caídas antes de su deceso, también indicó que pudo haber tenido un derrame cerebral, aunque esto último no ha podido ser confirmado del todo. La celebridad dio su último aliento de vida en su hogar, en Hemet, California.

