Cecilia Galliano habla de su 'amorío' con Gabriel Soto y reacciona a separación de Irina Baeva

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas el nombre de Cecilia Galliano ha estado en todos los titulares de la prensa y en las redes sociales luego de que se comenzara a especular que era la nueva amante de Gabriel Soto, quien lleva años comprometido con Irina Baeva. Después de todos los rumores, el fin de semana la actriz y conductora argentina por fin rompió el silencio y enfrentó a los cuestionamientos sobre esta situación.

Se había dicho que Cecilia inició una relación sentimental con Gabriel, a pesar de que el galán de telenovelas sigue su romance con la actriz rusa, pues se les ha visto muy juntitos desde que comenzaron a trabajar en la obra El Precio de la Fama. Después de que tanto su compañero como el productor Gerardo Quiroz, mencionaran que las fotos que circularon eran parte de una estrategia para vender boletos, ahora la argentina confirmó esta misma versión.

A su salida del teatro, la exesposa de Sebastián Rulli compartió: "Las fotos nos las tomó (Gerardo) Quiroz, esto fue algo que desde que empezamos a ensayar Quiroz nos propuso, y bueno, dije 'yo no tengo problema, no estoy en pareja'… y mira, el teatro está lleno", contó la artista a medios como Sale el Sol. Sin embargo, Ceci no quiso hablar de lo incómoda que pudo haberse sentido Bavea con estas especulaciones.

Gabriel Soto y Cecilia Galliano desmintieron su romance

Durante la charla con la prensa, Galliano fue tajante y recalcó: "Yo de otras personas no puedo hablar, yo hablo de mí, y fue una estrategia que sí estuvo consensuada, que se habló, que se dijo, y creo que ayer o antier lo dije 'no me quiten novios’". Finalmente, la ex de Sebastián Rulli manifestó que, por su parte, seguirá manteniendo una excelente relación con Gabriel Soto, a pesar de todo lo que se dice de ellos.

"Nosotros somos amigos desde hace muchos años, tenemos no sé… desde campañas que hemos hecho de modelaje, a lo mejor será porque nos llevamos muy bien, esta es una obra bien difícil, que son dos personajes que hablan de cosas personales en donde yo creo que sí se tenía que hacer, de amigos o por lo menos que tengan esta química para poder molestarte", subrayó Galliano.

Por su parte, el protagonista de melodramas como Mi camino es amarte habló de las imágenes que circularon días atrás cuando Irina fue captada llegando sola a un lujoso hotel de la CDMX y manifestó que esta situación se debió a que el inmueble "quedaba cerca del teatro" y porque su prometida "tenía una prueba de vestuario".

Fuente: Tribuna