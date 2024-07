Confirman la muerte de querido rapero en ataque armado de Nuevo León; esto se sabe

Comparta este artículo

Apodaca, Nuevo León.- El mundo de la música sufrió un duro golpe durante la noche del pasado 30 de junio, momento en el que un querido rapero resultó con una herida mortal que lo llevó a perder la vida, luego de haber quedado atrapado en medio de un ataque armado en Apodaca, Nuevo León. La agrupación a la que pertenecía confirmó la amarga noticia y a continuación te contaremos todos los detalles.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron a fuera de un inmueble ubicado en la colonia Praderas II, sitio en el que se suscitó el ataque armado que dejó un saldo preliminar de cuatro personas sin vida, entre ellos resalta Omar Thug, integrante de la banda de rap Under Side 821; quien en un comienzo se creyó que únicamente había resultado herido: “Le pegó una bala perdida, ya en el hospital, pero todo bien”, se leía en el comunicado que compartió la banda en redes sociales durante la madrugada.

Según reportes, el ataque armado se suscitó mientras Omar Quintero (mejor conocido como Omar Thug) se encontraba a fuera del mencionado inmueble, pero dado a que aún fue reportado con vida, el famoso tuvo que ser trasladado a un hospital en Nuevo León de emergencia; lamentablemente no logró sobrevivir luego de permanecer hospitalizado durante más de un día en estado crítico, puesto la herida de la bala resultó letal.

Muere rapero Omar Thug de Apodaca, Nuevo León

Créditos: Internet

Informes indican que los hechos ocurrieron en la calle Guernica, aproximadamente a la media noche, cuando un comando de hombres armados arribo al sitio abordo de un vehículo, para luego abrir fuego en contra de Omar y compañía. Lamentablemente, el rapero dejó detrás de sí a una bebé de apenas 6 meses de nacida y a su esposa, quien compartió un desgarrador mensaje de despedida a través de redes sociales.

“No sabes el dolor que me dejas, jamás me pasó por la mente esto, tú sabes lo mucho que yo te amaba, siempre hablamos de eso y de los planes que teníamos juntos. Sé que sufriste mucho y luchaste mucho por quedarte conmigo porque tú me lo prometiste (…) La vida es tan injusta mi amor”, dijo la doliente.

Cabe señalar que Omar Thug no es la primera celebridad que muere víctima de un homicidio en los últimos días, puesto la semana pasada te contamos del caso del actor inglés Daniel Duffield, del programa 999: On The Front Line, quien fue encontrado sin vida en compañía de su novia, en el interior de su casa. Las autoridades mencionaron la sospecha de que se tratase de un crimen, aunque aún es necesario que se desarrollen las investigaciones.

Fuentes: Tribuna