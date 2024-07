'El Fisgón' se lanza contra Sergio Mayer; así es como reaccionó AMLO: "Es mi amigo"

Ciudad de México.- Desde hace varias semanas te informamos que el exparticipante de La Casa de los Famosos México (LCDLF), Sergio Mayer, incursionaría de nueva cuenta en la política como diputado plurinominal, esta vez bajo el manto de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Esta noticia resultó chocante para mucha gente, puesto tan solo unos días antes, el famoso fue acusado por Wendy Guevara de intento de fraude, así como también ocurrió con Jorge Falcón y con los derechos de las canciones de José José.

Desde el vamos, mucha gente pidió que se expulsara a Sergio Mayer del partido de la Cuarta Transformación y sobretodo se mostraron indignados cuando el famoso posó a lado de la actual presidenta virtual, Claudia Sheinbaum. En días recientes, Rafael Barajas ‘El Fisgón’ se lanzó a la yugular del exintegrante del Team Infierno, a quien acusó de no representar los valores base de Morena.

El monero, quien también es director del Instituto Nacional de Formación Política (INFP) declaró pidió que expulsaran a la gente como Mayer, puesto ya sin él, les ha costado mucho trabajo realizar acciones como es el afamado Plan C, el cual estuvo lleno de controversia y aún a la fecha se siguen debatiendo sus pros y contras para el país: “Tenemos una serie de gente que está pidiendo que se saque, que se saque a un diputado que no les gusta, que hizo unas declaraciones, yo nada más digo una cosa: ‘Nos costó un trabajal sacar adelante el Plan C’”.

Durante la mañana de este lunes, 1 de junio, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la disputa de ‘El Fisgón’ contra Sergio Mayer; sin embargo, el mandatario se negó a entrar en polémica, resaltando que no podía ser “objetivo” con el tema, puesto siente gran afecto con Barajas, dado a que es su “amigo”, aunque si pidió al os involucrados que “no se peleen”.

“Yo no opino de eso, no opino sobre estas cuesitones. No soy objetivo porque quiero mucho a Rafael Barajas, pero no nos metamos. No debo opinar (…) Es mucho lo que Rafael Barajas ha aportado desinteresadamente. Es una gente de primera y además es mi amigo. Deseo a todos lo mejor y que no se peleen”, señaló el mandatario.