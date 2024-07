"Es guapísimo": Lucerito Mijares se sincera sobre su relación con Eduardo Capetillo Jr

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y querida cantante, Lucerito Mijares, de nueva cuenta está dando de que hablar y se volvió el centro de las miradas, debido a que en un reciente encuentro con la prensa, fue cuestionada por el también galán de la televisión y cantante, Eduardo Capetillo Jr., por lo cual con su simpático carisma y su transparencia con el público, se sinceró sobre su relación con el joven, afirmando que "es guapísimo".

Como se sabe, desde que las dos celebridades anteriormente mencionadas se conocieron y pasaron tiempo en el programa Juego de Voces, para el público fue muy evidente la química y comenzaron los rumores de que estarían involucrados de forma romántica, señalando que en la competencia entre padres e hijos, se formó la primera pareja, causando todo un revuelo entre el resto de los integrantes juveniles y los padres de ambas partes.

Ante este hecho, la hija de Manuel Mijares y Lucero, ha negado rotundamente esta relación, al igual que Capetillo Jr., declarando que formaron una gran amistad y admiran el talento del otro, sin embargo, pese a estas declaraciones por parte de ambos lados, la prensa no quita el dedo del renglón y los fans siguen con la esperanza de que su shippeo se vuelva realidad, por lo que han vuelto a cuestionarle sobre sus sentimientos hacía el joven Eduardo.

Lucerito con Eduardo Jr y sus respectivos padres. TV Notas

Esto sucedió durante la más reciente presentación de El Mago, obra de teatro que es protagonizada por Lucerito, cuando la joven cantante se detuvo a atender a los medios amablemente, respondiendo una vez más con toda calma y su habitual gran carisma, que el exparticipante de MasterChef Celebrity es un hombre "guapísimo", pero que no son más que solo amigos, que se han tomado un gran cariño y en verdad se quieren mucho, aunque todo esto por el momento solo se traduce en amistad y nada más.

Pero, aunque una vez más dejó en claro que no hay nada amoroso entre ella y el hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, no tuvo reparo al expresar maravillas del joven, destacando que tiene un gran talento y lo respeta mucho como artista, dejando ver que antes que nada, como persona lo tiene en una alta estima, y que no tiene nada de malo el reconocer que es alguien "guapísimo" y que no implica nada más.

Fuente: Tribuna del Yaqui