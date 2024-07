'Hellboy' regresa a la pantalla grande con un giro hacia el terror y suspenso

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Hellboy, el emblemático superhéroe creado por Mike Mignola, regresa a la pantalla grande este año en Hellboy: The Crooked Man. Esta vez, el personaje será interpretado por Jack Kesy, el tercer actor en asumir el papel tras Ron Perlman y David Harbour. El primer adelanto de la película promete una atmósfera distinta a las adaptaciones anteriores, enfocándose más en el terror y el suspenso que en la acción y la ciencia ficción, un cambio que hay que decir, ha sido bien recibido por los fanáticos de los cómics de Mignola.

El tráiler comienza con vistas de los árboles y colinas de los Apalaches, pero rápidamente revela un trasfondo siniestro. “Huele a muerte”, manifiesta el Hellboy de Kesy, marcando el tono sombrío de la película. A medida que avanza el adelanto, se suceden escenas perturbadoras: una mujer levitando mordida por una serpiente, y plagas de insectos, entre otras imágenes inquietantes. Basada en la miniserie de cómics homónima de Mignola y el artista Richard Corben, esta nueva entrega está ambientada en los años 50.

La historia sigue a Hellboy y una agente novata del BPRD (Oficina de Investigación y Defensa Paranormal), interpretada por Adeline Rudolph, mientras protegen a los habitantes de los Apalaches del Crooked Man, un coleccionista de almas para el diablo. En la mitología del cómic, Hellboy fue descubierto como un demonio infante por el profesor Trevor “Broom” Bruttenholm, fundador del BPRD, y criado para defender a la humanidad de monstruos. A lo largo de su vida, Hellboy colabora frecuentemente con el BPRD para resolver misterios paranormales y enfrentarse a demonios.

Junto a Kesy y Rudolph, el elenco incluye a Jefferson White como Tom Ferrel, Leah McNamara como Effie Kolb, Joseph Marcell como el reverendo Watts, Hannah Margetson como Cora Fisher y Martin Bassindale como el Crooked Man.

El guion de la nueva cinta fue coescrito por Mike Mignola y Christopher Golden, colaborador de hace tiempo de Mignola en los cómics. La dirección estuvo a cargo de Brian Taylor, y la filmación se realizó en Bulgaria entre marzo y mayo de 2023.

Hellboy: The Crooked Man es la primera cinta de Hellboy desde el reinicio que ocurrió en 2019 protagonizado por David Harbour, que recibió críticas mayoritariamente negativas, con un 17 por ciento de aprobación en Rotten Tomatoes. En contraste, las dos primeras películas dirigidas por Guillermo del Toro y protagonizadas por Ron Perlman fueron aclamadas por la crítica, destacándose la visión del director mexicano.

Jeffrey Greenstein, presidente de la productora Millennium, ha adelantado detalles sobre los planes para esta nueva adaptación. "The Crooked Man supone un cambio con respecto a todas las películas anteriores de Hellboy, en las que Mike Mignola y el creador de los cómics por fin llevarán al cine una versión auténtica de sus historias y personajes", aseguró Greenstein. "Esta es la primera de una serie de películas que cautivarán al público de maneras familiares (y nuevas). Brian Taylor es un experto en todos los aspectos, y no se me ocurre una persona mejor para dar vida a esta historia y mostrar a nuestro público esta serie de películas de Hellboy diferentes y originales".

Con esta nueva entrega, los fanáticos de Hellboy pueden esperar una adaptación que honra las raíces del cómic, con una atmósfera de terror y suspenso que promete ofrecer una experiencia fresca y auténtica en el universo cinematográfico del "niño del infierno".

