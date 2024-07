¿Hundió a TV Azteca? Ernesto Cázares se va de 'MasterChef Celebrity' y hace brutal confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El programa número 15 de MasterChef Celebrity México se celebró a lo grande, puesto los famosos tuvieron que lidiar con un reto más que estresante, en el que debían preparar un total de 40 platillos para comensales, los cuales estaban compuestos por pasta, salsas y toppings. Este reto dejó como principales ganadores a Rey Grupero y Rossan Nájera; los siguientes en ganar la contienda fueron Ferka y Litzy.

Ernesto y Jawy fueron los elegidos para portar el mandil negro, de hecho en las apuestas de los fans de las últimas semanas, resonaba mucho el nombre de Jawy como el próximo eliminado, pero en un giro inesperado de los hechos, este famoso logró colarse a la lista de los cinco mejores chefs de esta nueva temporada, lo provocó la expulsión del atleta de Exatlón, luego de que su preparación no dejara satisfechas las expectativas de los chefs.

Ernesto Cázares es el nuevo eliminado de 'MasterChef Celebrity'

Créditos: Internet

Como era de esperarse, la selección de Cázares para salir del reality show culinario de TV Azteca dejó a más de uno abiertamente conmovido y es que, él era de los pocos que parecía llevarse con el grupo actual de finalistas, a diferencia de otras celebridades que estuvieron en la competencia durante los últimos meses, tal es el caso de Laura Bozzo, quien llegó a protagonizar diversos pleitos con otros participantes.

Ernesto Cázares brindó la ya tradicional entrevista cuando dejó el concurso y declaró que había disfrutado mucho de estar en el show, aunque dejó en claro que llegó a sufrir demasiado a lo largo del programa. El famoso aseguró que se marchaba feliz de la competencia, aunque no podía evitar sentirse decepcionado, puesto le habría gustado “llegar más lejos” en el concurso: “A mí me emociona el hecho de que haya estado tan reñido, me fui en lo más alto”.

El exparticipante del Exatlón relató que, en este último programa, llegó a estresarse a sobremanera debido a que quería que su estación estuviese completamente limpia, lo que provocó que comenzara a perder el control: “Las emociones me empezaron a ganar”, dijo Cázares, lo que fue un factor clave para que no pudiera tener un desempeño destacable a lo largo de su competencia dentro del programa de telerrealidad.

Fuentes: Tribuna