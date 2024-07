¿Liberen a Belinda? Fans piden que se detenga el acoso a la cantante por el tema de Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Belinda es una de las pocas estrellas que logró labrar su camino en la industria de la farándula desde que era muy pequeña. Muchos podrán recordarla por su aparición en melodramas infantiles como Amigos x Siempre, Aventuras en el tiempo y Cómplices al rescate, telenovelas donde destacó por su increíble actuación, sobretodo en esta última, donde dio vida a dos gemelas idénticas con personalidades totalmente distintas.

Si bien, Belinda tiene una trayectoria que podría considerarse envidiable tanto en la actuación, música y modelaje, la realidad es que en las últimas semanas su nombre ha protagonizado diversos titulares y no precisamente porque relanzó su carrera, sino por la ruptura de Cazzu y Nodal, así como la confirmación del noviazgo de Ángela Aguilar con quien alguna vez fue el prometido de la cantante de Boba niña nice.

Piden a los medios que dejen de acosar a Belinda por el tema de Nodal

Ante esta situación, la originaria de España ha optado por mantenerse lo más lejos posible de la prensa, puesto no gusta de hablar de temas sobre su pasado. Según se llegó a decir hace unas semanas, la protagonista de Camaleones llegó al grado de esconderse en una maleta con tal de evadir a los medios de comunicación; mientras que hace unos días se disfrazó de guardia de seguridad del Aeropuerto de la Ciudad de México para poder pasar por desapercibida.

Si bien, el plan no parecía tener fallas, puesto estaba cubierta con una gorra y un cubrebocas, lo cierto es que la melena rubia de la cantante y su piel blanca no logró engañar a los medios, quienes rápidamente se avalanzaron en contra de ella con preguntas que muchos podrían considerar como impertinentes, entre las que la cuestionaban por el escándalo de Nodal y Ángela Aguilar, otros le preguntaban si llegó a estar embarazada de Christian y algunos más querían saber si realmente se escondió en una maleta.

Como era de esperarse, esta situación no fue del agrado de los fanáticos de Belinda, quienes tras ver la polémica escena saltaron en pro de la cantante y le pidieron a los medios que la dejasen en paz, puesto ella ya no tenía ningún tipo de relación con Nodal: “¡Qué falta de respeto!”, “Ya déjenla en paz como no están jode y jode así a Cazzu”, “ Saben que a Belinda no le gusta que le pregunten babosadas”, “Yo de acuerdo con que Beli no hable con ningún disque periodista de México.”, “¿Dónde está Eduardo Yáñez cuando se le necesita?”, fueron algunos de los mensajes que recibieron en Ventaneando por su actitud con la cantante.

