Niurka hunde a Juan Osorio: La actriz de Televisa lo desmiente y niega que la hizo famosa

Ciudad de México.- Una vez más la reconocida actriz y vedette de origen cubano, Niurka Marcos, causó un gran revuelo, puesto a que no tuvo reparos al momento de hundir a su ex, el polémico productor de melodramas, Juan Osorio, y a través de sus redes sociales lo desmintió contundentemente, exponiendo los motivos que le dan la razón al negar que la hizo famosa o que fue quién creó su carrera en el mundo del espectáculo.

Como se sabe, hace un par de días que estalló por las criticas que Niurka hizo sobre Irina Baeva y su participación estelar en la obra de teatro, Aventurera, en la que afirmó que él fue quién la ayudó a tener su primer papel importante en el mundo del espectáculo, siendo este en la puesta en escena antes mencionada: "A la señora también, esta que tanto está hablando, ¿Quién fue quien le dio su oportunidad?, ¿Quién la llevó con Carmen Salinas y le tocó la puerta a Carmen Salinas para que le diera una oportunidad? No nos olvidemos que hay que ser agradecidos en la vida".

Ante este hecho, la reconocida actriz de melodramas empleó su cuenta de Instagram para compartir un video, en el que le recalcó el hecho de que él no la hizo famosa y que no la llevó a la televisión, sino que recordara que ella y él se conocieron cuando ya era alguien: "No sabes lo que acabas de hacer, bebé. ¿Cómo se le dice a la persona que se inventa una mentira y se la cree?... Mira te voy a dar un norte, ¿Dónde me conociste? ¿En dónde te deslumbraste? Ay bobito".

De la misma manera, la actriz de La Fea Más Bella, aseguró que Juan no era un hombre que creara el talento, sino que era alguien que veía el talento de los demás, lo tomaba y juntaba en el circulo adecuado solamente, afirmando que dejara de decir que él hizo a grandes artistas pues no era así: "Tu talento es juntar a muchos talentos que ya vienen listos, tú no has hecho a nadie, tu haces telenovelas, teatro no. A teatro los talentos vienen, bebé. Ya no deberías adjudicarte el talento ajeno".

Finalmente, y para rematar al productor de melodramas como Mi Corazón es Tuyo, declaró que aunque él tiene la manera de poner el talento de las personas en el lugar adecuado, no significa que lo haga de forma correcta, destacando como ejemplo el de Baeva, señalando que no ha pudo conseguir que se volviera una buena Aventurera: "Tu tienes la plataforma, pero prueba de que no eres el rey Midas es que no pudiste lograr que Irina interpretara a una vedette, aparte de que has querido crear muchas Niurkas, pero no puede ser porque Niurka solo hay una".

